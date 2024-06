Das oberste Stockwerk des Hauptterminals vom Flughafen Mallorca, in welchem sich die Sicherheitskontrollen befinden, soll grundlegend umgestaltet werden. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sollen die Zugangswege zu den einzelnen Abflugbereichen verbreitert werden.

Es ist zudem geplant, die Sicherheitskontrollen in den zweiten Stock zu verlegen. 44 Kontrollstationen auf einer Breite von etwa 220 Metern sind offenbar geplant, mehr als in jedem anderen Airport in Europa. Zudem sollen dort neue, von sogenannter Künstlicher Intelligenz gesteuerte Durchleuchtungsapparate aufgestellt werden. Man hofft, damit Staus zu verhindern.

Damit soll der Insel-Airport in Zukunft etwa so daherkommen wie der Flughafen von Barcelona. Die Umbauten werden den Plänen zufolge bereits nach Ende der diesjährigen Saison, also im November, eingeleitet werden. Fertig soll alles bereits im Sommer des kommenden Jahres sein.

Auch der Eincheckbereich soll umgestaltet werden: 60 neue Schalter werden den Plänen zufolge eingerichtet. Somit steigt deren Zahl von momentan noch 192 auf 252. Auch hier sollen die Umbauarbeiten nach ablauf der saison beginnen.