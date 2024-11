Erfolgreiche Feier der Gala zur Verleihung des Wirtschaftspreises „Calvià Excelentes“, die die Stadtverwaltung im Südwesten von Mallorca jetzt in zweiter Auflage organisiert hat, um die besten Betriebe des Kommunalgebiets zu ehren. Calvià ist eine der wirtschaftsstärksten Gemeinden der Insel. Hier gibt es die meisten Hotelbetten, hier leben die meisten ausländischen Residenten und Zweithaus-Besitzer, hier finden sich die bei deutschen Bundesbürgern besonders beliebten Küstenorte wie Peguera, Santa Ponça, Palmanova und Illetes.

Fast 200 Personen waren am Donnerstag in der Sala Palmanova zusammengekommen, um bei der Preisverleihung dabeizusein. Calviàs Bürgermeister Juan Antonio Amengual hob die hohe Zahl der Anwesenden als Ausdruck des Erfolgs und der Konsolidierung dieser kommunalen Auszeichnung hervor. Die diesjährigen Preise bestehen neben einer herzförmigen Skulptur des Künstlers Carlos Terroba aus einem Geldpreis in Höhe von 300 Euro für jeden Geehrten. Neu war die Kategorie „Kundennähe“, mit ihr wurden jene Unternehmen ausgezeichnet, die einen besonders enge Beziehung und personalisierten Kundenbindung pflegen.

Bei der diesjährigen Ausgabe wurden fünf Preise verliehen. In der Kategorie Familienunternehmen wurde das Möbelgeschäft Muebles Palmanova ausgezeichnet, das auf vier Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken kann und in Calvià eine Referenz im Bereich Wohnkultur ist. Inma González und ihre Schwester Laura leiten das von ihren Eltern gegründete Unternehmen, das sich an die Einwohner der Gemeinde und diejenigen richtet, die einen Zweitwohnsitz in Calvià haben.

Der Preis 365 für ganzjährig geöffnete Unternehmen ging an die Eisenwarenhandlung Droguería y Ferretería Calvià, ein Unternehmen, die seit 48 Jahren praktische Lösungen für den Haushalt und Heimwerker anbietet. Laut den Inhabern Salvador Cladera und Cati Barceló konzentrieren sie sich auf die Bedürfnisse ihrer langjährigen Kundschaft in der Stadt Calvià.

Der Preis für Innovation ging die Ausstattungsfirma The Glamping, die sich seit drei Jahren auf Luxus-Campingplätze spezialisiert hat, die ein einzigartiges Erlebnis bieten, das Natur und exklusiven Komfort miteinander verbindet. Die Inhaberin Blanca Salas erklärt, dass das Ziel darin besteht, ein nachhaltiges und einfacheres, langsameres und bewussteres Leben zu fördern, unter anderem durch Rückzugsorte mit Outdoor-Workshops und vielen anderen Erlebnis-Erfahrungen.

The Clamping, der Name steht für Glamour und Camping. Foto: Archiv Grup Serra

Die Auszeichnung in der Kategorie Tourismus ging an das Traditionshotel Bendinat. Das 1952 von dem mallorquinischen Architekten Francesc Casas erbaute Haus bietet mit seinen 60 Zimmern ein exklusives und entspannendes Ambiente an der Küste des gleichnamigen Wohnortes von Calvià. Nach den Worten der Inhaberin Montse Oliver kehren viele der Gäste regelmäßig in das Haus am Meer zurück und geben diese Tradition von Generation zu Generation an ihre Familienangehörigen weiter.

Ein Klassiker seit 1952: Hotel Bendinat. Foto: Archiv Grup Serra

In der neugeschaffenen Kategorie Kundennähe ging der Preis an die Bäckerei Uco, eine handwerkliche Bäckerei, die frische Produkte herstellt. Caterina Stanton und ihr Mann haben sich entschlossen, ihr drittes Geschäft in Portals Nous zu eröffnen und zu erweitern, wo sie den Einwohnern ihre Sauerteigbrote aus mallorquinischem Sauerteig und biologischen Zutaten verkaufen, die sie in ihrer Backstube zubereiten.

Die Bäckerei Uco in Calvià. Foto: Archiv Grup Serra

Eine besondere Anerkennung für ihre lange Verbundenheit mit dem Tourismus ging an das Show-Unternehmen Pirates Adventures, das nach vierzig Jahren Unterhaltung in Magaluf mehr als vier Millionen Zuschauer aus ganz Europa zusammengebracht hat. Laut Catherine Sasson konzentrierte sich das Unternehmen mit seinen Piratenaufführungen anfangs auf den britischen Markt, aber nach und nach diversifizierte es sich und passte sich an neue Zeiten und neue Interessen der Touristen an.

Das ganze Team von Pirates Adventures auf der Bühne. Foto: Archiv Grup Serra

Bei der Gala wurde auch dem vom kurzem verstorbenen Gründes des Hotelkonzerns Meliá, Gabriel Escarrer Julià, gedacht. Dieser Unternehmer hatte Magaluf und Palmanova zu einem touristischen Bezugspunkt gemacht. Escarrer war eine Schlüsselfigur für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Calvià und leitete Modernisierungsprojekte ein, die die Qualität des Tourismus verbesserten. Sein Vermächtnis, das tief mit der Geschichte Calviàs verwurzelt ist, wird Vorbild für Innovation und Engagement in Calvià bleiben, sagte Bürgermeister Amengual.