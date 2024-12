Anstatt vorgefertigter Grafiken bei WhatsApp oder Telegram kann man seinen Mitmenschen auf viel persönlichere Weise Weihnachtsgrüße zukommen lassen: Sei es eine per Hand geschriebene Post- oder Weihnachtskarte, oder aber auch ein Paket oder Päckchen. Vor allem, wenn der Kontakt zu Freunden, Bekannten oder der Familie über das Mittelmeer aufrechterhalten werden muss, können diese Wege liebevolle Alternative sein. Immerhin 95 Millionen Postkarten sind in Deutschland im vergangenen Jahr verschickt worden.

Wer zum Beispiel seinen Enkeln auf Mallorca zu Weihnachten selbstgebackene Plätzchen schicken oder geliebten Freunden einen Gruß bestellen will, sollte sich beeilen. Schließlich sind es nur noch zwei Wochen bis zum Fest. Man kann aber auch Glück haben: Regelmäßig bekommt der kleine Sohn der MM-Autorin von der Oma aus Niedersachsen Pakete – selbstverständlich mit vielen Süßigkeiten – geschickt: Teilweise erreichen sie die Insel in drei bis vier Werktagen.

Von Deutschland nach Mallorca

Für eine einfache Postkarte von der Bundesrepublik auf die Insel bezahlt man 95 Cent. Eine Weihnachtskarte, die bei der Deutschen Post Standardbrief heißt, kostet 1,10 Euro. Bei Paketen muss mehr Porto eingerechnet werden, wobei die Preise online und in den Filialen unterschiedlich ausfallen. Denn DHL bietet die Möglichkeit, die Frankierungen online zu bestellen, bezahlen und gleich auszudrucken. Im Schnitt macht das, je nach Größe des Pakets oder Päckchens, einen Unterschied von drei Euro. Das kleinste Paket der Größe XS ist nur online verfügbar und kostet 6,49 Euro. In der Filiale werden Pakete ab S angeboten, die kleinste Option kostet 11,99 Euro. Die Preisspanne liegt bei bis 48,49 Euro für ein Paket bis 31,5 Kilogramm. Diese Preise gelten für den unversicherten Standardversand. DHL bietet auch einen „Premiumservice” an, für den Aufschläge zwischen 7,50 und 24 Euro pro Paket verlangt werden. Die Deutsche Post als auch DHL bieten auf ihren Webseiten Portorechner an.

Von Mallorca nach Deutschland

Wer von der Insel in die Heimat Grüße und Geschenke versenden will, muss deutlich mehr Porto einplanen als in Deutschland. 1,70 Euro kostet es, eine einfache, unversicherte Postkarte mit Correos, der spanischen Post, in die Bundesrepublik zu verschicken. Eine Weihnachtskarte im Umschlag schlägt mit zwei Euro zu Buche. Die Paketpreise beginnen bei 32,10 Euro für ein Paket mit maximal einem Kilogramm. Stufenweise steigen die Preise bis fünf Kilo auf 45,50 Euro, jedes weitere Kilo kostet dann 3,35 Euro. Das sind die Preise für den Standardversand; die Premiumoptionen oder Expressvarianten kosten deutlich mehr. Die gesamte Porto-Tabelle von Correos finden Sie hier.