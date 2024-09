"Das ist wirklich begeisternd! Wir fühlen uns frei und glücklich hier oben: Das ist Urlaubsgefühl!” Solche Freudenstürme wie in dem Text einer Tour durch die Landschaft um Manacor liest man öfter in „Radeln für die Seele. Mallorca” von Herbert Rönneburg. Dabei handelt es sich um einen 192 Seiten umfassenden Radreiseführer über die Insel. Den Texten von Radreiseblogger Rönneburg ist dessen Begeisterung über die von ihm sogenannte „Herzensinsel” deutlich anzumerken. Zweimal pro Jahr hält sich Rönneburg auf Mallorca auf. In den 15 Touren von „Radeln für die Seele. Mallorca” schwelgt der Blogger kräftig in der Idylle der Insel. Auf seiner Website radreiseblog.blogspot.de schreibt Rönneburg: „Ich mache Radreisen aus Lust und Freude. Die Leistung ist nicht wichtig. Ich liebe Strecken, die in schöner Landschaft und auf abseitigen Wegen laufen.”

Für sein Buch, das Mitte Juni erschienen ist, wählte Rönneburg seine Lieblingstouren zum Wohlfühlen vom Naturpark Albufera bis nach Palma, von der Ostküste bis nach Inca aus. Die Ausflüge sind über den Großteil der Insel verteilt. Dabei sind die Trips in drei Kategorien unterteilt: „Auszeiten” in der schönen Landschaft Mallorcas, „Weitblicke” mit befriedigenden Panoramen und „Erfrischung” entlang der mallorquinischen Küste. Die ausführlichen Wegbeschreibungen sind bis zu zehn Seiten lang, begleitet von schönen Fotos und Informationskästen. Der Leser wird über die Länge jeder Tour informiert (zwischen 20 und 55 Kilometern), erfährt, wie hoch die Fahrten hinauf gehen sowie die Dauer der Ausflüge (zwischen zwei und fünf Stunden). Darüber hinaus liefert Rönneburg interessante Zusatzinformationen, wie beispielsweise den Fakt, dass die Pfarrkirche Nostra Senyora dels Dolors in Manacor das höchste Gebäude Mallorcas ist. Die Wegbeschreibungen sind detailliert und präzise und wechseln sich ab mit sprachlichen Frohlockungen des Autors über das mallorquinische Lebensgefühl auf dem Fahrrad. Ähnliche Nachrichten "Tödliches Mittelmeer": Thea Molt jagt in neuem Mallorca-Krimi wieder Verbrecher Mehr ähnliche Nachrichten Die Kapitel werden jeweils abgeschlossen mit einer Übersichtskarte über die Strecke sowie einer Seite mit Wissenswertem zum Ausflug: Dazu zählt eine Bewertung des Trips in den drei Dimensionen „Entspannung”, „Abenteuer” sowie „Vielfalt”, des Weiteren Informationen zum Profil der Tour (Schwierigkeitsgrad, Untergrund), als auch dem besten Zeitpunkt zur Ausübung der Fahrt. Außerdem stellt Rönneburg ausgewählte Punkte entlang der Route zum „Essen & Entspannen” und zum „Entdecken & Erleben” vor. Das freundlich gestaltete Buch wartet zusätzlich mit einer doppelseitigen Mallorca-Karte im Klappcover auf. Alle GPS-Daten der Ausflüge sind unter droste-verlag.de zum Download verfügbar. „Dieser Radführer richtet sich an die Genussradler, die sich den seidigen Wind Mallorcas um die Nase wehen lassen möchten, die Freude an den Blumen am Wegesrand haben und es genießen, im ländlichen Mallorca durch enge, einsame Straßen zu fahren, die von traditionellen Trockenmauern begrenzt werden”, sagt Herbert Rönneburg. Insgesamt liest sich „Radeln für die Seele. Mallorca” kurzweilig. Überdies dürften die regelmäßigen gastronomischen Pausen in den Ausflügen allen Freunden des gemächlichen Tempos gefallen. Zu guter Letzt spricht die geografische Bandbreite der Touren für Rönneburgs Buch.