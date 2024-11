In ganz Spanien und auch auf Mallorca wird um die Weihnachtszeit überall „Turrón“ gegessen, eine Spezialität, die zum Großteil aus Mandeln und Zucker besteht. Eine verbreitete und besonders beliebte Form ist der Turrón de Jijona, eine besonders cremige Variante des schmackhaften Mandelsnacks. Die Süßigkeit wird meist in Tafelform mit Schokolade, ganzen Mandeln und hartem Nugat, Früchten und vielen anderen mundenden Zutaten gereicht. Für die bei uns gehypte Dubai-Schokolade würden vermutlich weniger Spanier als Deutsche eine lange Schlange vor Geschäften in Kauf nehmen.

Wer seinen Lieben einmal etwas anderes als Plätzchen in der Adventszeit servieren möchte, braucht im Grunde nur wenige Zutaten. Jede Menge Mandeln, Zucker, ein bisschen Zimt und eine leistungsfähige Küchenmaschine. Es bedarf nur ein wenig Durchhaltevermögen, um die Genusspaste nicht gleich zu verschlingen. Denn bevor sie genascht werden kann, muss sie zwei bis drei Wochen trocknen. Hier das Rezept für Turrón Blanco a la Jijona: Zutaten 300 gr. blanchierte Mandeln 300 gr. Zucker 3 Prisen Zimt 10 gr. grob zerstoßene blanchierte Mandeln Zubereitung Die Mandeln zunächst auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech ausbreiten und im bei 180 Grad vorgeheizten Backofen so lange rösten, bis sie goldbraun geworden sind und angenehm duften. Die gerösteten Mandeln und Zucker in eine leistungsfähige Küchenmaschine geben und so lange rühren, bis eine ganz sämige Paste entstanden ist. Um eine Überhitzung des Motors zu verhindern, sollte die Maschine zwischendurch pausiert werden. Die Mandelmasse darf zudem auf keinen Fall zu stark erhitzt werden. Zum Schluss die grob zerhackten Mandeln und den Zimt unterrühren. Die Creme in eine mit Backpapier ausgelegte rechteckige Form streichen, die Papierränder auf dem Teig zurecht falten und so abdecken. Mit Klarsichtfolie abdecken und drei bis vier Wochen trocknen, bei Zimmertemperatur lagern. Vor dem Servieren in kleine Riegel schneiden. Wenn Sie dieser Tage den Turrón vorbereiten, ist er also an Weihnachten zum Vernaschen bereit! Viel Genuss ohne lange Warteschlangen vor Geschäften wünscht MM.