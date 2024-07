Stellen Sie sich vor, Sie genießen stilvoll ein Glas Wein und beobachten dabei die Kellermeister, wie sie in der gläsernen Manufaktur handgemachte Traubenschätze kreieren. All das erleben Sie im Château VINO DE LA ISLA. Über 70 Weine sind im offenen Ausschank verfügbar und können an den modernen Dispensern der Bodega vom Besucher selbst gezapft werden. Natürlich sind auch Weinverkostungen durch Sommeliers und Führungen durch die Bodega und Manufaktur möglich. Zudem bietet das Château in entspannter Atmosphäre regelmäßige Events wie die legendären Rosé Nights oder den Weihnachtsmarkt. Auch private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder Firmenfeiern können im Château ausgerichtet werden.

Ein Paradies für Weinliebhaber VINO DE LA ISLA steht für die regionaltypische Vielfalt mallorquinischer Weine in höchster Qualität. Die handverlesenen Weine, die in der gläsernen Weinmanufaktur des Château VINO DE LA ISLA in Algaida entstehen, bieten höchsten mallorquinischen Weingenuss, aromatische Vielfalt und pures Inselgefühl. Seit vielen Jahren pflanzt der Winzer Henri Fink mit seinem WeinWert-Team im Auftrag von Kunden Wein an und verwandelt private Finca-Grundstücke in professionelle, oft nur wenige Tausend Quadratmeter große Qualitäts-Weinberge. Neben der Bewirtschaftung dieser neuen Weinberge kümmert sich WeinWert auch um die Traubenlese und die individuelle Produktion der Weine. Eine beeindruckende Vielfalt Die Vielzahl der unterschiedlichen VINO DE LA ISLA Weine in limitierten Stückzahlen und aus allen Regionen der Insel ist beeindruckend. „Bei uns im Château können Mallorca-Fans, Weinliebhaber und Genussmenschen eine Weinvielfalt erleben, die inselweit einmalig ist“, erklärt Henri Fink. Ob regionale Raritäten aus praktisch allen Teilen der Insel, von denen es oft nur ein paar Hundert Flaschen eines Jahrgangs gibt, ob Weine aus den seltenen mallorquinischen Rebsorten wie Manto Negro oder Prensal Blanc, oder internationale Rebsorten wie Chardonnay, Sauvignon Blanc oder Cabernet Sauvignon in Spitzenqualität – das VINO DE LA ISLA Weinsortiment lässt keine Wünsche offen. Die Bedienung des Weindispenser ist einfach: Per Knopfdruck kann man die gewünschte Füllmenge des Weins wählen, den man probieren möchte. Spitzenqualität fürs Zuhause Wer seinen Lieblingswein zu Hause genießen möchte, kann ihn im Château kaufen oder über den Webshop bestellen – auch in Deutschland.