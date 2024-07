Individuelle Arbeiten im Luxussegment - darauf hat sich die in Palma ansässige Schreinierei Serino auf Mallorca spezialisiert. Der Inhaber und gelernte Schreiner Dario Serino, ein Schweizer mit italienischen Wurzeln, kam vor acht Jahren nach Mallorca und hat sich 2017 selbstständig gemacht. Um Schreinerarbeiten nach Maß nach bestmöglichen Vorstellungen des Kunden erfüllen zu können, arbeitet Serino nur mit hochwertigen Materialien, wie beispielsweise Teakholz, High Pressure Laminate (HPL) Platten sowie weiteren hochwertigen Werkstoffen - angepasst an die individuellen Ansprüche der Umgebung, wie etwa Sonnen-einstrahlung oder Feuchtigkeit.

Die Arbeiten werden direkt in der Tischlerei in Palma gefertigt, um diese dann von Llucmajor über Alcúdia bis nach An-dratx zu liefern. Die höchst präzise Montage wird dann ausschließlich von gut ausgebildeten und erfahrenen Fachkräften vor Ort ausgeführt.

Innen- und Außenküchen nach Maß

Die Außenküchen werden alle nach Maß gefertigt. Benutzt wir dafür hochwertiges, Hitze- und witterungsbeständiges Material, um die Qualität möglichst lange zu erhalten. Serino bietet eine Vielzahl an verschiedenen Geräten für die Küche an. Grill, Teppanyakiplatte, offenes Feuer, Kühlschrank, Bier-Zapfhahn und vieles mehr. Verwendet werden die Materialien, Farben und Muster ganz nach den Kundenwünschen!

Freiluftküche® - The real Outdoor Kitchen

Der German Design Award Gewinner 2017 gibt es nun auch auf Mallorca! Diese Freiluftküche verbindet Funktionalität mit klarem Design. Sämtliche Materialien sind so robust, dass sie den Anforderungen von Wind und Wetter ganzjährig standhal­ten. Als freistehendes Modulsystem konzipiert, ist sie jeder­zeit erweiterbar und passt sich Ihrem Leben an. Alles vor Ort, alles in Griffweite - die Freiluftküche verfügt über großzügige Arbeits- und Ablageflächen und bietet damit viel Platz zum Vorbereiten. Das Basis Modul ist mit den Modulen Feuer, Grill, Wasser und Licht kombinierbar und in vier Grundfarben er­hältlich. Alle RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

Klassische Schreinerarbeiten

Selbstverständlich bietet Serino auch die vielfältigsten Schrei­nerarbeiten in gewohnt hoher Qualität an. Das Portfolio um­fasst Einzelstücke im Möbelbau, wie Tische, Einbauschränke, Regale oder Badmöbel sowie im Außenbereich Terrassenbau, Geländerkonstruktionen, Gartenhäuser, Pavillons etc.

Darüber hinaus bietet Serino traumhafte Parkettböden an, die in Qualität und Optik ihresgleichen suchen.