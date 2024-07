Wenn Joji Hattori am kommenden Donnerstag um 21.30 Uhr im Hof der Burg Bellver unter nachtblauem Himmel den Taktstock hebt, lässt er uns mit Werken von Johann Strauss, Maurice Ravel, Pablo de Sarasate und Felix Mendelssohn Bartholdy eintreten in eine musikalische Welt aus Zigeunertemperament und mediterranem Flair. Door opener in diese Sphären ist die Ouvertüre zum „Zigeunerbaron«. Darüber und über die beiden nachfolgenden Werke, Ravels „Tzigane« und Sarasates „Carmen-Fantasie«, denen die Geigerin Leticia Moreno den nötigen virtuosen Glamour verleiht, bedarf es keiner großen Worte, sie erschließen sich unmittelbar und quasi von alleine. Zum Hauptwerk des Abends, Mendelssohns „Italienischer Sinfonie« will ich Ihnen eine kleine Einstiegshilfe geben.

Felix Mendelssohn-Bartholdy wurde 1809 in eine wohlhabende, angesehene bürgerliche Familie hineingeboren. Das hieß konkret: solide Ausbildung und Bekanntschaft mit den damaligen Größen aus Literatur, Malerei und Musik, die in seinem Elternhaus verkehrten. Nachdem er bereits mit 17 seinen bis heute größten Hit, die Ouvertüre zu Shakespeares „Sommernachtstraum« (oder ist es doch der später entstandene Hochzeitsmarsch?), gelandet hatte, unternahm er zunächst eine Bildungsreise nach Schottland (Souvenir: Sinfonie Nr.3, die „Schottische«) und brach dann im Mai 1830 zur großen Italienreise auf. Im Gepäck hatte er Goethes „Italienische Reise«, wie sich das für einen gebildeten jungen Mann gehörte. Knapp zwei Jahre war er unterwegs; die Route führte über Venedig, Florenz, Rom, Neapel und Genua bis nach Mailand. Und während dieser Zeit erlebte er „sein« Italien: Kunst, Architektur, Landschaft, das Flair des Südens, die ausgelassene Folklore, die (durchaus erträgliche) Leichtigkeit des Seins. Viele Eindrücke hielt er in Zeichnungen und Aquarellen fest (er war auch ein begnadeter Maler). Aber sein Haupt-Idiom war die Musik. Und so konzipierte er bereits auf der Reise seine 4. Sinfonie, die er 1832/33 in Berlin vollendete und die unter dem Namen „Italienische Sinfonie« in die Musikgeschichte eingehen sollte.