Schlechte Nachricht für Schubert-Freunde: die beiden Aufführungen der „Winterreise mit Daniel Kirch auf der Künstlerfinca Can Brut müssen krankheitsbedingt leider ausfallen. Daniel Kirch hat ein grippaler Infekt erwischt. Einen Ersatztermin wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Der Sänger, dem wir an dieser Stelle gute Besserung wünschen, hat bis Februar ein Engagement an der Komischen Oper Berlin. Wer in Berlin und Umgebung wohnt, kann ihn dort als Knusperhexe in „Hänsel und Gretel« erleben . Für alle anderen bleibt als kleiner Trost eine Aufzeichnung der „Winterreise« mit Daniel Kirch, aufgenommen 2020 in der Künstlerfinca Can Brut, die bei YouTube gesehen und gehört werden kann.