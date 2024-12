Anders als in Wien gehören die Neujahrskonzerte der Balearen-Sinfoniker nicht (fast) ausschließlich der Strauss-Dynastie. Auch am 1.Januar 2025 dirigiert Joji Hattori im Kongresspalast wieder Werke des 20.Jahrhunderts, unter anderem von Leonard Bernstein und Leroy Aderson. Für die junge Sopranistin Lauren Urquhart wird der Abend zu einem weiteren Höhepunkt in ihrer bisherigen Karriere. Das bereits erschienene Programmheft können Sie hier herunterladen .

Los geht’s natürlich mit Johann Straussens „Fledermaus«-Ouvertüre . Joji Hattori, Wahl-Wiener seines Zeichens, verfügt über genügend Wiener Schmäh, um sie österreichisch- zünftig in Szene zu setzen. Die junge Sopranistin wird denn auch das Zeug dazu haben, als (gespielte) „Unschuld vom Lande« – ebenfalls aus der „Fledermaus«- daherzukommen. Die sich anschließende „Frauenherz-Polka« stammt von Josef Strauss, einem weiteren año-nuevo-erprobten Mitglied des Strauss-Clans. Nach dem Schwippslied aus „Eine Nacht in Venedig« beenden dann die „Jagd-Polka« und das unverwüstliche „Meine Lippen küssen so heiß« von Franz Lehár den ersten Teil.