Konzertkritik: Ausgelassene Fröhlichkeit beim Neujahrskonzert des OSIB

Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, die gestern das Neujahrskonzert der Sinfoniker im Kongresspalast besuchten, dürften noch die Klänge aus Wien, die das ZDF ab 11.15 in den Äther geschickt hatte, im Ohr gehabt haben. Und auch die etwas pathetischen Worte von Riccardo Muti: der hatte im Vorfeld seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, „dass die Wellen der ‚blaien Donau‘ Schiffe voller Schönheit, Harmonie und Liebeantreiben« mögen. Und so betitelte der Wiener „Kurier« seine Kritik denn auch „Riccardo Muti und die süße Pein des Seins«. Nun, von Pein konnte gestern Abend keine Rede sein. Joji Hattori, dem hehre Sätze Muti’scher Prägung fremd sind, wollte dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und dass er, der Mann aus dem Land des Lächelns mit Wahlheimat Wien, das auf klanglich höchstem Niveau zu bewerkstelligen vermochte, wurde von Pausenkommentaren wie „die Wiener Philharmoniker hätten das nicht schöner spielen können« bestätigt.

Der erste Teil des Konzerts war traditionellen Wiener Neujahrs-Klassikern gewidmet. Los ging’s mit der schwungvoll musizierten „Fledermaus«-Ouvertüre. Danach betrat die junge amerikanische Sopranistin Lauren Urquhart die Bühne. In akzentfreiem Deutsch verkündete sie, die „Unschuld vom Lande« (auch aus der „Fledermaus« spielen zu wollen. Bei der „Frauenherz«-Polka, „Wiener Blut« und „Wo die Zitronen blüh’n« konnte Hattori die Früchte der unermüdlichen Arbeit Pablo Mielgos am Klang der Sinfoniker ernten: der Sound dieses Klangkörpers braucht den Vergleich mit den Wiener Philharmonikern längst nicht mehr zu scheuen. - Im „Schwipslied« aus der „Nacht in Venedig« spielte die Sängerin auch ihre schauspielerischen Qualitäten aus. „Auf der Jagd« und der Allzeit-Kracher „Meine Lippen küssen so heiß« beendeten den ersten Teil.