Angehörige des deutschen Hochadels haben jüngst auf Mallorca eine Märchenhochzeit veranstaltet. Der 37-jährige Constantin Prinz zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und die 34-jährige Sophia Gräfin von der Schulenburg gaben sich Medienberichten am Samstag in Sóller in der Sant-Bartomeu-Kirche das Ja-Wort.

Rund 230 Gäste wohnten dem Ereignis bei, dem auch einige Angehörige des deutschen Geldadels nicht fernblieben: So tauchten auch Unternehmensgründer Christian Völkers (Engel & Völkers) und seine Frau Ninon auf. Die Urgroßtante des im September 2023 verstorbenen Vaters von Constantin, Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein, war die letzte deutsche Kaiserin namens Auguste Viktoria, die Gemahlin von Wilhelm II., der nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg im Jahr 1918 abdanken musste. Die Cousine des Vaters Cousine ist jüngst abgedankte Königin Margrethe von Dänemark. Die Hochzeit ging betont bescheiden über die Bühne. Das Brautpaar bewegte sich in einem alten beigefarbenen Fiat 500 zu den Alfàbia-Gärten, statt schweren Roben trugen die Damen luftige Sommerkleider.