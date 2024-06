Strand, Bikini, Sonne und Inselhopping von Mallorca nach Ibiza: TV-Moderatorin Verena Kerth lässt es sich nach ihrer (angeblichen) Trennung von dem US-amerikanischen Sänger Marc Terenzi auf den Balearen gut gehen. Erst vor wenigen Tagen postete sie ein Foto von sich in den sozialen Netzwerken, das sie freudestrahlend unter Palmen zeigt und kommentierte es mit: "Die Urlaubszeit beginnt mit Mallorca."

Die Radiomoderatorin startete mit einem Trip nach Mallorca in die Sommersaison. (Foto: Instagram/ @verenakerth)

In ihrer Instagram-Story postete das 42-jährige Model, das durch eine langjährige Beziehung mit dem einstigen Star-Torwart Oliver Kahn bekannt wurde, am Montag Aufnahmen von sich mit der deutschen Unternehmerin Claudia Obert auf Ibiza. Zusammen mit der 62-jährigen zeigt sie an der Platja des Jondal auf Strandstühlen im Bikini, wobei die beiden Damen es sich sichtlich gut gehen lassen und Cocktails und Sekt schlürfen.

Cocktails am Strand von Ibiza: Verna Kerth lässt es sich auf den Mittelmeer-Inseln gut gehen. (Foto: Instagram/ @verenakerth)

In den deutschen Medien sorgt die turbulente Beziehung von Marc Terenzi (45) und Verena Kerth seit Monaten für Schlagzeilen. Die beiden kennen sich bereits seit über 20 Jahren, doch haben sie sich erst im Sommer 2022 ineinander verliebt. In ihrer Beziehung gab es so manche Höhen und Tiefen, sogar mit einer Schlägerei und Alkohol-Exzessen verbunden. Nichtsdestotrotz machte Terenzi seiner Freundin nach Verena Kerths Ausscheiden beim Dschungelcamp 2023 einen Heiratsantrag am Strand von Australien.

2023 zeigten sich Verena Kerth und Marc Terenzi noch händchenhaltend, wie etwa bei einem Promi-Event an der Playa de Palma. (Foto: ds)

Noch in 2023 tauchten Terenzi und Kerth zusammen der Öffentlichkeit händchenhaltend auf, wie etwa auf den Festspielen in Cannes oder beim "Fashion Event Palma". 2024 sieht die Situation komplett anders aus, und Verena Kerth zeigt sich bei Promi-Auftritten stets solo. Vor wenigen Tagen postete der Hamburger Techno-DJ Steve Es Bilder von sich mit dem Münchner IT-Girl von einer Party im Nikki Beach auf Mallorca und schrieb dazu: "What happens in Malle stays in Malle!" ("Was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca").

Kerth selbst nahm aber den Gerüchten, dass Steve Es zu dem Liebes-Aus zwischen ihr und Marc Terenzi beigetragen habe, den Wind aus den Segeln. Der Bild-Zeitung sagte sie: "Das ist mein Kumpel aus Hamburg, der ist aber leider sehr schwul." Deutschen Boulevard-Blättern zufolge habe Kerth jedoch Sprachnachrichten an ihre engsten Freunde verschickt, in denen sie die Trennung von Terenzi verkündete. Offiziell bestätigt habe Kerth das jedoch nicht.