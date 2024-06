Eigentlich wollte Christian Keller bis zur Pensionierung warten, aber am Ende ging alles doch viel schneller als gedacht. Mit gerade einmal 51 Jahren – auf dem Höhepunkt seiner Karriere – entschied sich der deutsche Klinikboss dazu, Deutschland den Rücken zu kehren und gemeinsam mit seiner Frau Arabella (31) nach Mallorca auszuwandern. Darüber hatte am Sonntag das "Offenburger Tageblatt" berichtet. Und das kam so:

Christian Keller ist Vorstandsvorsitzender des Ortenau-Klinikums, einem großen regionalen Klinikverbund mit Sitz im badischen Offenburg und mehreren Standorten am Oberrhein, er pendelt jeden Tag eine Stunde über die A5 zu seinem Arbeitsplatz. Kellers Frau Arabella ist als Regionalleiterin für die Volksbank Freiburg tätig. "Wir haben beide viel Verantwortung, ich bin der Chef von 6000 Mitarbeitern", erklärt Keller dem Mallorca Magazin, auch seine Partnerin stecke extrem viel Energie in ihren Job.

"Von außen betrachtet haben wir viel erreicht im Leben und gut verdient", erklärt Arabella Keller. "Aber der Erfolg hat auch Schattenseiten, man arbeitet rund um die Uhr, wirklich 'gelebt' wird nur am Wochenende." Und genau das wollen die Kellers jetzt ändern. Bereits Ende dieses Jahres planen sie, nicht nur eine Wohnung in Palma zu suchen, sondern auch Räumlichkeiten, in denen sie gerne eine Wein- und Champagnerbar eröffnen wollen. Die endgültige Auswanderung steht dann Anfang des kommenden Jahres an. "Nach Auslaufen unserer Arbeitsverträge", erklärt Christian Keller.

Und was hat sie zu diesem Schritt bewegt? "Nicht nur das Wetter", meint Keller lachend, auch wenn das natürlich ein entscheidender Faktor gewesen sein. "Es geht auch um Lebensqualität, wir lieben die spanische Lebensart und sind auch schon fleißig dabei, die Sprache zu lernen." Alles in allem sei die Auswanderung die Umsetzung eines lange gehegten Traums. "Wir mögen Mallorca schon immer, machen wahnsinnig gerne Urlaub in Palma und träumen seit Jahren davon, in dieser Stadt zu leben."

"Wenn etwas nicht klappt, lernen wir daraus"

Ob sie denn keine Angst vor einem möglichen Scheitern haben? "Nein", sagt Christian Keller. "Wir haben alles gut geplant, unserem Vorhaben liegt ein guter Businessplan zugrunde. Und sollte doch etwas schiefgehen, bleiben die Kellers gelassen. "Wenn irgendetwas nicht klappt, dann lernen wir daraus", so Keller.

Dokumentieren wollen die Kellers ihren Weg auf die Insel im sozialen Netzwerk Instagram (@die_kellers_wandern_aus_2025). Dort hielt das Paar die Spannung zunächst bewusst aufrecht. Der erste Beitrag war überschrieben mit "wir wechseln unser Lebensmodell". Erst vier Tage später lieferten Christian und Arabella Keller einen der Gründe für die Auswanderung auf die Insel: "Wir brauchen mehr Sonne".