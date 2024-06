Der Berliner Rapper Sido hat bei einer Spaß-Aktion des YouTube-Kollektivs "Die Rinos" eine Sauf-Hymne geschrieben, die das Potenzial hat, zum neuen Ballermann-Hit der Mallorca-Saison zu werden. Der 43-jährige Künstler, der neben Bushido zu den bekanntesten deutschen Künstlern des Genres Ghetto-Rap gehört, und insgesamt beinah zehn Millionen Tonträger verkauft hat, beschreitet mit dieser Aktion für den Schlager-Kracher "Fünf Meter Säule" musikalisch völlig neue Pfade.

In dem Video tritt Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, mit zwei Mitgliedern des Kollektivs, zu dem Marc Eggers, Sascha Hellinger, Tim Gabel, Rewinside und Inscope21 gehören, auf.

Auf YouTube hat "Rinos” auch ein 22-minütiges Video hochgeladen, in dem die Entstehungsgeschichte des Songs erklärt wird und selbst Megapark-Star Isi Glück auftritt. Im Musikstudio ist dabei Sido in einer für Mallorca-Urlauber typischen, stilechten Tracht zu sehen. Dabei trägt der berühmte Berliner Rapper ein Hawaii-Hemd, einen Strandhut, Sonnenbrille und eine legere Jogging-Hose.

Die User und Follower sind dabei nicht sparsam mit ihrem Zuspruch, was in den Kommentaren auf Youtube zu lesen ist. Ein Nutzer schrieb etwa euphorisch: "Sido kann jedes Genre. Er sitzt einfach auf dem Sofa, steht irgendwann auf, geht in die Kabine und heraus kommt ein Ohrwurm. Unfassbar”. Ein anderer Nutzer kommentierte: "Sido Bester Mann, mega Geil das er den Spaß mitgemacht hat Danke Siggi <3".

In einem anderen Kurzvideo ist auf dem Instagram-Account der "Rinos" zu sehen, wie Sido sich fleißig die wichtigsten Sauf-Begriffe für den Song einverleibt, den er sodann komponiert. Sodann performen die Mitglieder des Musiker-Kollektivs das Lied ,….wobei jedoch nicht jeder Ton von ihnen richtig getroffen wird, was der Party-Stimmung am Ballermann jedoch keinen Abbruch tut. Leider ist das Urgestein der deutschen Hip-Hop Szene später nicht auf Mallorca zu sehen. Ob Sido tatsächlich mit dem Song, in dem es um "Vino, Vodka, Whiskey und Tequila" geht, im Laufe der Saison in dem Partytempel auf der Sonneninsel auftritt, steht noch nicht fest.