Vieles deutet darauf hin, dass der mit Mallorca eng verbundene Glamour-Star Michael Douglas und seine Frau Catherine Zeta-Jones künftig länger als ohnehin schon ihr Luxusanwesen auf der Insel nutzen wollen. Denn Medienberichten steht ihr am Hudson-River gelegenes Edelanwesen in Irvington im Staat New York für umgerechnet 11,19 Millionen Euro zum Verkauf.

Es handelt sich um eine beeindruckende vierstöckige Villa (zwölf Bäder, acht Schlafzimmer, Fitnessraum, Bibliothek, beheizter Indoor-Pool), die aufwendig renoviert wurde. „Michael und ich planen mehr Zeit auf den Bermudas und in Europa zu verbringen“, zitierte das Wall Street Journal Catherine Zeta-Jones. Ähnliche Nachrichten Wie ein "normaler" Urlauber: Michael Douglas spaziert durch Valldemossa und sucht Bar auf Mehr ähnliche Nachrichten Das Glamour-Paar befindet sich derzeit offenbar mal wieder auf der Insel. Vor einigen Tagen ließ sich Douglas im Dorf Valldemossa blicken. Mit einem geschätzten gemeinsamen Vermögen von 500 Millionen US-Dollar (rund 466 Millionen Euro) konnten sich Douglas und Zeta-Jones im Laufe der Jahre schon mehrere Luxusimmobilien auf der ganzen Welt gönnen, neben der S'Estaca-Villa auch ein Anwesen auf den Bermuda-Inseln. Noch im Juli steht ein öffentlicher Auftritt von Michael Douglas auf der Insel auf dem Programm. Der Star ("Wall Street", "Traffic") wird am 21. Juli im Rahmen des Atlantida-Filmfestivals im Innenhof des Misericordia-Komplexes einen Preis entgegennehmen.