Nachdem die TV-Auswanderer Fitness-Unternehmer Caro und Andreas Robens rund 20 Immobilien auf Mallorca besichtigt hatten, war ein Haus mit einer Parkanlage in Las Palmeras, das zur Gemeinde Llucmajor gehört, für sie die Liebe auf den ersten Blick. „Als ich den Preis auf dem spanischen Online-Portal Idealista sah, dachte ich zunächst, sie hätten sich komplett verschrieben”, so Andreas Robens gegenüber MM.

Denn das großräumige Haus im mallorquinischen Stil mit 2000 Quadratmeter großer Grundstücksfläche und 300 Quadratmeter Wohnfläche kostete lediglich 980.000 Euro – was angesichts der explodierenden Immobilienpreise auf der Insel nahezu ein Schnäppchen ist. „In unserer früheren Villa in Badia Gran wollte uns der Vermieter plötzlich die Miete verdoppeln. Wir sollten dann plötzlich 3500 Euro anstatt 1800 Euro zahlen”, so Caro Robens.

CapIn ihrem Wohnzimmer haben die Robens einen Fernseher installiert.

Damit hätte der Vermieter entgegen der zuvor mündlich getroffenen Abmachung sein Wort gebrochen und sein wahres Gesicht gezeigt, fährt der Reality-TV-Star fort. Einen Monat habe Caro Robens durchgeheult, bevor sie sich aufraffte und mit ihrem Gatten durch die Suche nach einer neuen Bleibe wieder den Boden unter den Füßen zurückgewinnen konnte. Bei ihrem neuen Heim, das sie durch einen deutschen Immoblienmakler fanden, konnten sich die Mallorca-Auswanderer gegen 20 weitere Mitbewerber durchsetzen. „Am 9. April hatten wir den Termin beim Notar und wenige Tage später, am 18. April, sind wir bereits eingezogen”, erzählt Caro Robens voller Freude.

Mit diesem Glücksgriff seien die Robens nach 21 Jahren bei Caro und 15 Jahren bei Andreas und zig Umzügen auf der Insel endlich fest auf Mallorca „angekommen”. Beim Eingang durch das Tor des Grundstücks fällt den Besuchern vor allem zuerst das laute Zirpen der Zikaden auf, das wie eine typisch mediterrane, eintönige Melodie anmutet. Doch daran hat sich Andreas Robens, wie er selbst sagt, längst gewöhnt: „Das ist ein Geräusch, das wir überall hier auf der Insel haben.

Eines der vier Schlafzimmer (l.).

In unserem alten Haus begleitete es uns ebenfalls brüllend laut, doch irgendwann hört man es nicht mehr.” Auch ein Swimmingpool befindet sich auf dem nachts mit Laternen beleuchteten Grundstück, wo das Ehepaar abends gemütlich bei den sommerlichen Temperaturen am Wasser sitzt. Auf ein hauseigenes Fitness-Studio haben die beiden Bodybuilder jedoch aus einem bestimmten Grund bewusst verzichtet: „Ich brauche beim Training meine Jungs um mich herum und diese Studioatmosphäre, die mich motiviert,” so Andreas Robens.

In den vergangenen Wochen und Monaten steckten die Robens viel Arbeit in ihr neues Traumhaus. Zeitlich bedeutete das viele Extra-Stunden, die sie nach ihrem Haupt-Job als Betreiber des Fitnessstudios Iron Gym in Arenal nach Feierabend schufteten, um das neue Heim auf Vordermann zu bringen.

Caro Robens übernimmt dabei leichtere Arbeiten, wie das Streichen des Zaunes. Für das Grobe ist Andreas Robens zuständig, der sogar eigenhändig an einem kleinen Teil des Parks einen chinesischen Garten bauen will, im Untergeschoss eine Sauna einrichten und den zum Haus dazugehörigen Tennisplatz in eine Solaranlage umbauen möchte. „Ich liebe diesen Pool und den Garten, doch bei dieser Fläche und den vielen Pflanzen und Bäumen befürchte ich, dass wir bald nicht ohne einen Gärtner auskommen werden”, so der Fitness-Unternehmer gegenüber MM.

CaptiDer Speisesaal ist lichtdurchflutet und verfügt über solide, kippbare Fenster.

Ein großer Vorteil des Hauses, das in einem gelb-ockerfarbenen Ton gehalten ist, sei das solide Mauerwerk, so der 57-jährige Goodbye-Deutschland-Star. „Das Haus wurde in den 1970er Jahren von einem spanischen Korkfabrikanten gebaut. Der muss sehr viel Geld gehabt haben, das er in das qualitativ hochwertige Gebäude reinsteckte.” Die Wände seien so knüppeldick und hart gewesen, dass es fast nicht möglich gewesen sei, mit dem Bohrer durchzukommen, um die Kabel fürs TV zu verlegen.

Selbst weitere feine typisch mediterrane Details lassen sich auf dem Areal vorfinden. So etwa ist der Eingang mit Ikonenbildern von Heiligen, die auf Kacheln festgehalten sind, geschmückt. Auf dem Gelände befinden sich neben einem kleinen Brunnen auch Figuren wie die der Venus von Milo und von Poseidon, dem griechischen Meeresgott.

Sogar für den mallorquinischen Winter sind die Fitness-Unternehmer aufgrund der soliden Fenster, einer Öl- und Gasheizung und eines Kamins gut gerüstet. Im Erdgeschoss finden sich ein Schlafzimmer, ein Esszimmer, ein Wohnzimmer, die Küche und ein Badezimmer. Üppig ist das erste Geschoss ausgestattet. Hier gibt es drei weitere Schlafzimmer, zwei getrennte Ankleidezimmer, – ein spezieller Wunsch von Caro Robens – und drei Badezimmer sowie eine kleine Terrasse, von der man aus der Ferne das Meer sehen kann. Im Untergeschoss findet sich für die Besucher des Paares ein komplett ausgestattetes, weiteres Apartment vor. Aufgrund eines Einbruchs, der sich im März in ihrem früheren Heim in Badia Gran ereignete, sorgt das prominente Paar nun vor und installierte 15 Kameras und Bewegungsmelder.