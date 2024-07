Die gemeinsamen freien Tage, die Amira Pocher und ihr neuer Freund Christian Düren Anfang Mai auf Mallorca verbracht haben, waren für das 31-jährige IT-Girl eine Art Feuertaufe für die frische Beziehung. Das sagte die Österreicherin in einem Gespräch der Bild-Zeitung und fügte dem hinzu: "Wenn das nicht geklappt hätte, wären wir auch nicht zusammen". Die Noch-Ehefrau des Comedy-Stars Oliver Pocher (46) kann sich sogar vorstellen mit dem Pro7-Moderator zusammenzuziehen. "Aber noch nicht jetzt", stellt sie klar.

Die Gerüchte über die Beziehung zwischen Amira Pocher und Düren kursierten bereits seit Beginn des Jahres. In den vergangenen Tagen hat sich die Moderatorin zum ersten mal mit ihrem neuen Partner in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Rande einer Modenschau von Marc Cain in Potsdam sagte die Podcasterin: "Tatsächlich ist es jetzt mal so eine Erleichterung, dieses Versteckspiel auch nicht mehr so aufrechterhalten zu müssen."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Amira Pocher (@amirapocher)

Amira Pocher hatte sich im Sommer 2023 von dem Komiker und Schauspieler Oliver Pocher (46) getrennt. Aus der Beziehung waren zwei Söhne hervorgegangen, drei und vier Jahre alt, die seitdem entweder bei dem einen oder anderen Elternteil wohnen.

Hinsichtlich ihres Aufenthalts auf Mallorca postete das It-Girl in seiner Instagram-Story Bilder von Soller, auf denen auch der "Rote Blitz", der historische Zug der Gemeinde, zu sehen war, und schrieb dazu: "So schön hier." Weitere Details zu ihrem Mallorca-Aufenthalt und Liebesleben machte die Influencerin in einer Podcast-Folge von "Liebes-Leben" mit ihrem Lieblings-Gesprächspartner, ihrem Bruder Hima, publik.