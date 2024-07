Da haben es zwei bekannte Musik-Stars auf der luxuriösen Nachbarinsel von Mallorca aber ordentlich krachen lassen! Der britische Musiker, DJ und Produzent Jax Jones und US-Sänger Jason Derulo sorgen derzeit im Netz für heftige Diskussionen. Hintergrund war ein Besuch der beiden Stars auf Ibiza. Dort feierten der 36-jährige Jones und der zwei Jahre jüngere Derulo mit Kumpels offenbar so ausschweifend, dass die Restaurant-Rechnung am Ende mehr als 22.338 (!) Euro betrug.

Doch damit nicht genug! Ein Foto der exorbitant hohen Rechnung, die offenbar aus einer Hotelbar in Santa Eulària stammt, postete Jones gleich bei Instagram. Darauf zu lesen: 17 Flaschen Rosé-Wein für insgesamt knapp 1000 Euro, sieben Gläser Hierbas für 84 Euro und zahlreiche Flaschen verschiedener Champagner-Marken für mehrere Tausend Euro. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von | Jax Jones | (@jaxjones) Dazu schreibt Jones in seinem mehrere Fotos umfassenden Post, der einen Rückblick auf den vergangenen Monat darstellt: "Die Rechnung gehört zu dem Barbesuch auf dem ersten Foto. Ich glaube, ich gehe schon mal Teller spülen." Auch gibt Jones preis, was er und seine Freunde im Juni sonst noch unternommen haben. Unter anderem gab es einen Besuch im Schnellrestaurant McDonalds, einen DJ-Gig und eine Party auf dem London Pride. Auch Derulo postete den Bar-Besuch bei Instagram. Aber: Vor allem bei Jones' Fans kam der Insta-Post offenbar gar nicht gut an. Viele Kommentatoren kritisierten, eine solche Rechnung zu posten sei pure Angeberei. Antwort des Musik-Stars: "Das war alles fingiert, das war gar nicht unsere Rechnung." Vergangenes Jahr widerfuhr Änhliches dem deutschen Fußballstar Mats Hummels: Er postete im Sommer 2023 einige Bilder auf seinem Instagram-Account, die tiefe Einblicke gewährten. Denn anhand einer Rechnung, die auf einem der Fotos gut erkennbar war, wurde klar: Die Jungs haben es sich richtig gutgehen lassen. Verglichen mit Jones und Derulo aber noch "bescheiden". Hummels und Freunde gaben damals "nur" 2000 Euro aus.