Der polnische "Fußball-Gott" Robert Lewandowski hat am Wochenende eine kleine Auszeit mit seiner Familie auf Mallorca verbracht. Auf Instagram postete der 35-jährige Stürmerstar, der seit Juli 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag steht, Bilder, auf denen er mit seinen beiden Töchtern Huckepack Sit-ups vollführt, um seine Bauchmuskulatur zu trainieren und das "Sixpack" zu stählen.

Auch der deutsche Promi-Makler Marcel Remus war beim Sport mit Lewandowski und seiner Frau Anna (35) dabei, wie er MM gegenüber erklärte. In seinem Sunday-Talk auf Social Media sagte der 37-jährige Deutsche: "Das Training war mega, das sind zwei Ikonen. Wir kennen uns ja schon seit drei Jahren. Die beiden sind extrem fit, und ich freue mich, dass ich als Makler auch einigermaßen mithalten kann. Die beiden sind immer cool, immer nett. Ich freue mich, sie immer zu sehen."

Anna Lewandowski postete in ihrer Instagram-Story weitere Einzelheiten zu dem Training, das sie mit elastischen Gummibändern und Kettlebells im Garten der Villa des polnischen Paares in Santa Ponca im Südwesten der Insel vollführte. Die Polin gewann im Laufe ihrer Sportler-Karriere nationale und internationale Titel in verschiedenen Altersklassen im Fudokan-Karate. Nach dem anstrengenden Workout ging es für Anna und Robert Lewandowski in das Lokal Donna Vegana, um nährende und vitaminreiche Smoothies zu trinken.

Der polnische Kicker besitzt seit 2021 eine Immobilie auf Mallorca mit 411 Quadratmetern Wohnfläche, für die er seinerzeit 3,5 Millionen Euro bezahlt hat. Der Weltstart spielt seit 15 Jahren im polnischen Nationalteam und galt in seiner Bundesliga-Zeit in Deutschland als Ausnahmeerscheinung.

Bei der Europameisterschaft 2024 konnte der Weltfußballer und Torjäger als Kapitän der polnischen Nationalmannschaft jedoch nicht glänzen. Das Team des erfolgsverwöhnten zweifachen Fifa-Weltfußballers war früh aus dem Turnier ausgeschieden. Lewandowski ist seit 2014 Kapitän der polnischen A-Nationalmannschaft, deren Rekordspieler und -torschütze er ist.