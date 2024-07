Nach nur neun Monaten Beziehung hat Nationalspieler Maximilian "Maxi" Mittelstädt seiner Freundin Lea Prinz auf Mallorca gezeigt wie ernst er es mit der Partnerschaft meint: Mit seinen 180.000 Followern auf Instagarm teilte Mittelstädt Bilder von seiem Heiratsantrag, bei dem der DFB-Kicker in einem Meer aus Rosen an einer Bucht der Insel auf die Knie ging.

Ein Teil des Videos des Antrags wurde auch auf auf dem Account der 26-jährigen Lea Prinz (91.300 Follower) geteilt. Darauf ist zu sehen, wie der Kicker sie mit verbundenen Augen auf eine geschmückte Terrasse über dem Meer führt und dort mit einem riesigen Herz aus roten Rosen auf sie wartet. In der Mitte der Blumen prangt eine Leuchtschrift mit "Will You Marry Me?" – "Willst du mich heiraten?"

Wenig später nimmt Lea Prinz die Augebinde ab und es verschlägt ihr die Sprache ... sogar ein para Tränchen kullern aus den Augen der 26-Jährigen Stuttgarterin, die drei Tage die Woche im Verwaltungsbereich arbeitet. Die Influencerin, die sichtlich gerührt ist, nickt eifrig, als ihr Maxi ihr den Ring präsentiert.

Mittelstädt war im vergangenen Jahr vom Absteiger Hertha BSC zum Bundesligisten VfB Stuttgart gewechselt und fand in der Schwabenmetropole auch sein Glück in der Liebe. Mit Influencerin Lea Prinz ist er seit bereits Oktober 2023 zusammen. Ihren Freund unterstützt die 26-Jährige regelmäßig im Stadion und feuerte ihn auch bei der Europameisterschaft von der Tribüne aus an.

Der Fußballer und seine Verlobte haben sich, Lea Lisa Prinz gegenüber RTL mitteilte, in den sozialen Medien kennengelernt. Zunächst sei es nur ein ganz normales "Hi, wie geht es dir?" gewesen. Bei einem Treffen habe es dann aber gefunkt.