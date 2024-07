Spaniens König Felipe VI. ist am Dienstag auf Mallorca erwartet worden. Der Monarch wird im Marivent-Palast in Palma leben. Königin Letizia wollte am Dienstag noch der Stadt Barcelona einen Besuch abstatten. Dem Vernehmen nach befindet sich Altkönigin Sofía wie bereits in den vergangenen Jahren schon seit längerer Zeit auf der Insel. Auch die Schwester der ehemaligen Monarchin, Irene von Griechenland, ist allem Anschein nach im Palast zugegen.

Für Mittwoch plant Felipe, Lokalpolitiker wie Balearen-Ministerpräsidentin Marga Prohens im Almudaina-Palast zu empfangen. Bereits am Donnerstag reist das Königspaar nach Paris, wo ein Empfang bei Staatspräsident Emmanuel Macron im Elysee-Palast ansteht und am Freitag die Olympischen Spiele mit viel Brimborium eröffnet werden. Ähnliche Nachrichten Felipes Thronjubiläum steht bevor: So stehen die Spanier zu ihrer Monarchie Danach kehren die Royals wieder auf die Insel zurück, wo ab der ersten Augustwoche der Segelwettbewerb Copa del Rey stattfindet. An diesem nimmt Felipe mit seiner allseits bekannten Yacht "Aifos" teil. Letizia wird am Sonntag beim Abschluss des Filmfestivals "Atlàntida" im Misericòrdia-Innenhof anwesend sein. Am Montag, 29. Juli, steht dann ein Glamour-Empfang im Marivent-Palast an: Vertreter der balearischen "Society" dürfen dort die Royals aus der Nähe betrachten. Der sogenannte "Besamanos" gilt als gesellschaftliches Highlight des Jahres und als Ritterschlag für jede halbwegs bekannte Person. Frauen üben auf der insel traditionell tagelang den komplizierten Hofknicks, den sie im Angesicht von Letizia zu machen haben. Die Königsfamilie hält sich traditionell im Sommer auf Mallorca auf. Auch andere Mitglieder der Bourbonen-Dynastie reisen an, darunter die Kronprinzessin Leonor und die Infantin Sofía. Begleitet werden die Royals von einer Entourage unter anderem aus Sicherheitsleuten, die auch im und am Zarzuela-Palast in Madrid Dienst tut.