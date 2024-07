Caro und Andreas Robens, die beliebten TV-Auswanderer auf Mallorca, die jüngst in Ses Palmeras in der Gemeinde Llucmajor auf Mallorca ihr Traumhaus gefunden haben, haben in einem aktuellen Interview eine erschütternde Begebenheit aus ihrer Vergangenheit preisgegeben. Während sie sich über ihr neues Zuhause auf Mallorca freuen, werfen sie einen Blick zurück auf eine Zeit, die ihr Leben nachhaltig geprägt hat.

Einer ihrer ehemaligen Manager entpuppte sich nämlich als kaltblütiger Mörder. Der Mann, der die Robens in der Branche fördern sollte, hatte Jahre zuvor seine eigene Familie grausam ermordet. "Wir haben gelernt, dass hinter einer seriösen Fassade sich ein Abgrund verbergen kann", so Caro Robens. "Es kam heraus, dass er zehn Jahre zuvor seine eigene Frau und sein Kind mit 150 Messerstichen getötet hätte", erzählte der Sportler offen im Interview mit "Der Westen". "Es stimmt alles, ist jedoch sehr lange her und wir haben bewusst in dem Interview keine Zeitangabe zu dem Vorfall gemacht", erklärte das Ehepaar gegenüber MM. Sofort hätte Andreas Robens den Kontakt zu dem Mörder abgebrochen, als von der blutigen Tat erfahren hatte. Selbst die Schlösser seiner eigenen Wohnung hätte der TV-Reality Star ausgebaut und ausgetauscht, da der Ex-Manager zwei Wochen zuvor auf seiner Coach geschlafen hätte. Andreas Robens schildert die Begegnung mit dem Mann als zunächst vielversprechend. "Er wirkte kompetent und ambitioniert. Wir dachten, er könnte uns wirklich weiterhelfen." Doch bald traten erste Zweifel auf. Als die schreckliche Wahrheit ans Licht kam, war der Schock für das Paar unbeschreiblich. "Ich habe sofort alle Kontakte zu ihm abgebrochen und sogar die Schlösser ausgetauscht", erinnert sich Andreas Robens. Die Erfahrung hat das Vertrauen der Robens in Mitmenschen erschüttert. "Man gibt Menschen gerne eine Chance, aber diese Erfahrung hat uns gelehrt, wachsam zu bleiben", sagt Andreas. Trotz dieses dunklen Kapitels blicken die Robens positiv in die Zukunft. Sie bereiten sich derzeit auf die spanische Staatsbürgerschaft vor und freuen sich auf ihr neues Leben auf Mallorca. Ihre Geschichte ist eine Mahnung, dass auch erfolgreiche Menschen vor Schicksalsschlägen nicht gefeit sind und dass es wichtig ist, sich auf sein eigenes Urteilsvermögen zu verlassen.