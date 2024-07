Die Anwesenheit von Spaniens Alt-Königin Sofia im Stadtzentrum von Palma ist während ihres Aufenthalts auf der Insel eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch diesmal wurde sie, im Gegensatz zu früheren Besuchen, bei denen sie selbst hinter dem Steuer saß, als Beifahrerin in einem Mini gesichtet, der offenbar von einer Verwalterin des Marivent-Palasts gefahren wurde.

Während ihres Einkaufs im Kaufhaus El Corte Inglés an der Avinguda Jaume III besuchte Doña Sofía, die in Spanien nach wie vor den Titel "Reina" (Königin) trägt die Parfüm- und Kosmetikabteilung und schlenderte anschließend in den ersten Stock, um sich Bücher und Schuhe anzusehen. Sie zeigte sich äußerst diskret und freundlich gegenüber dem Personal des Kaufhauses. Das Sicherheitsteam kontrollierte das Einkaufszentrum sowohl zu Fuß als auch auf der Straße davor mit Fahrzeugen.

Es war das erste Mal, dass Doña Sofía außerhalb des Palastes gesehen wird, seit sie ihren diesjährigen Urlaub auf der Insel begonnen hat. Wie gewohnt ist die Königinmutter die erste Person der königlichen Familie, die für die Ferien auf Mallorca eintrifft. König Felipe VI., Königin Letizia und ihre Töchter werden voraussichtlich am Samstagabend in Palma landen. Felipe war bereits Mitte der Woche zu politischen Gesprächen hier.

Am Sonntagmorgen könnte der Monarch möglicherweise auf der Yacht Aifos in der Bucht von Palma segeln, um das Boot und die Besatzung kennenzulernen, bevor er an der 42. Ausgabe der Segelregatta Copa del Rey Mapfre teilnimmt. Königin Letizia hat derweil ihre Teilnahme an der Abschlussgala des Atlàntida Mallorca Film Fest am Sonntagabend in Palmas Misericòrdia-Palast bestätigt. Die spanischen Royals kommen fast jeden Sommer zum Urlaub nach Mallorca.