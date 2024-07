Sie ist für viele ihrer Fans die schönste Ballermann-Sängerin auf Mallorca und läuft in Sachen Beliebtheit den meisten ihrer Musiker-Kollegen an der Partyhochburg Playa de Palma den Rang ab, worauf die hohe Instagram-Anhängerschaft mit 350.000 Followern von Isi Glück hinweist. Und ihrem attraktiven Äußeren hat die blonde Partyikone so einiges zu verdanken.

2012 nahm die 33-Jährige aus Schleswig-Holstein an einem Schönheitswettbewerb teil, wodurch sich ihr Leben von einem Tag auf den anderen schlagartig änderte. Dass sich die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau zu dem damaligen Zeitpunkt bei dem Wettbewerb im Europapark Rust den Titel "Miss Germany" holen würde, hätte sie niemals zuvor erahnt, wie sie MM gegenüber sagte: "Ich war ein echter Spätzünder, war immer sehr kindlich, eher klein, hing mit Jungs herum und hatte eine kleine Oberweite, während die Mädels um mich herum immer weiblicher wurden."

Sport-Übungen, die die gelernte Fitness-Kauffrau mehrmals pro Woche absolviert, sind für ihre Kondition auf der Bühne unerlässlich. (Foto: PL)

Zwar sei sie kein hässliches Entlein gewesen, fügt sie dem hinzu, doch wurde sie wegen ihres Aussehens kaum angesprochen. Ihr neuer Titel ermöglichte es Isabel Gülck, wie die Entertainerin mit bürgerlichem Namen heißt, im Jahr 2012 jedes Wochenende nach Mallorca zu fliegen, wo sie Miss-Wahlen und diverse Veranstaltungen moderierte. Bei der Gelegenheit habe sie auch Jürgen Drews auf der Bühne gesehen und sodann zu sich selbst gesagt: "Eines Tages will ich auch so performen wie er."

Vor ihrer steilen Playa-Karriere absolvierte Isi Glück neben der genannten Ausbildung im Sport- und Fitness-Bereich auch eine weitere zur Versicherungskauffrau und machte darüber hinaus ein Volontariat als TV-Redakteurin. "Mein Vater ist Versicherungsmakler mit einer eigenen Firma und seine Überlegung war, das ich die einmal übernehme. Ich für meinen Teil wollte jedoch etwas beruflich finden, bei dem ich mir vorstellen konnte, es mein Leben lang zu machen", so Glück. Auch der Sicherheitsaspekt spielte in ihrer damaligen beruflichen Findungsphase eine Rolle. "Falls es nicht klappt mit dem Ballermann, wollte ich etwas Festes in der Tasche haben", so Glück. Doch es hat geklappt und heute absolviert sie rund 250 Auftritte im Jahr.

Isi Glück im Gespräch mit dem MM-Redakteur an der Playa. (Foto: PL)

Um dieses Pensum zu bewältigen, spielt Fitness für sie eine große Rolle. "Ich habe durch meine Ausbildung gelernt, wie wichtig Sport für den Körper ist”, so die Powerfrau. Fünf- bis sechsmal die Woche trainiert Isi Glück, und das zumeist in dem eigenen Gym zu Hause. „Meine Auftritte im Megapark sehe ich auch als Cardio-Einheit, denn danach bin ich ganz schön am Schwitzen."

Mallorca hat die blonde Schlagerprinzessin jedoch noch mehr zu verdanken. 2018 zog sie, die sich selbst als heimatverbundenen Mensch bezeichnet, der am liebsten in der Nähe der eigenen Familie wohnt, auf die Insel – ein großer Schritt. Und hier fand sie auch die Liebe ihres Lebens, den Ex-Megapark-Manager Carlos Lucio. Im November 2019 heiratete die Partysängerin den 45-jährigen Mallorquiner, der nach seiner Kündigung in dem Partytempel an der Playa de Palma im vergangenen Jahr nun als Gastronom tätig ist und die Lokale Sommerland und Et Dömsche betreibt. Die Hochzeitszeremonie wurde dabei von einem Vox-Kamera-Team begleitet.

Die Künstlerin Isi Glück gilt als eine der erfolgreichsten weiblichen Acts im Partyschlager-Segment. (Foto: privat)

Auch im Reality-TV war Glück zu sehen. Als Kandidatin für die RTL2-Sendung "Kampf der Reality-Stars" flog sie mit 22 weiteren Promis 2024 nach Thailand für die Dreharbeiten. "Es war ein Riesen-Erlebnis und drei unbeschreibliche Wochen, die ich niemals vergessen werde", so die Partysängerin.

Ihre Songs, die Titel wie "Oberteil", "Mallearen" oder "Delfin" tragen, werden vom Label Summerfield Records produziert. Dabei würde die Musikerin den Liedern beim Entstehungsprozess ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken, wie sie MM gegenüber erklärte: "Wir veranstalten jedes Jahr spezielle Songwriter-Camps. Im Winter haben wir hierfür eine Woche lang ein Chalet bezogen und vom frühen Morgen bis zum Abend an den Songs getüftelt." Bei so viel sprühender Kreativität ist es nur von Vorteil, dass Glücks bester Freund, Julian Benz, ebenfalls aus der Partyschlager-Branche kommt.

Ihren Traumberuf als Sängerin will Isi Glück nicht so schnell an den Nagel hängen. Wenn es nach ihr ginge, könne es die nächsten 20 bis 30 Jahre so weitergehen. "Zumindest die nächsten zehn Jahre sind gesichert, da ich durch meinen Delfin-Song auch eine sehr junge Fanbase dazugewonnen habe. In zehn Jahren sind die erst 18 und werden mich daher immer noch kennen", so die Megapark-Künstlerin.