Erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist die Sängerin Melanie Müller in der Diskothek Oberbayern am "Ballermann" auf Mallorca aufgetreten, doch in den kommenden Tagen dürfte der 36-Jährigen aus Sachsen die Feierlaune vergehen. Denn bereits am 30. Juli wird sie sich wegen des mutmaßlichen Hitler-Grußes vor Gericht in Leipzig verantworten müssen. Ein weiterer Prozess ist für den 13. August angesetzt. Stefan Blaschke, der zuständige Richter, sagte diesbezüglich gegenüber der Bild-Zeitung: "Bislang geht das Gericht davon aus, dass Frau Müller kommt. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es verschiedene Möglichkeiten."

Die beiden ersten Termine, die für Mitte Juni angesetzt worden waren, sind geplatzt, da sich die ehemalige Porno-Darstellerin mit einem Attest hat entschuldigen lassen. Sollte Melanie Müller erneut von Mallorca aus einen Krankenschein wegen Reiseunfähigkeit präsentieren, muss der Richter über die weitere Verfahrensweise entscheiden. Eine der Möglichkeiten bestände darin, das Attest abzulehnen und die Vorführung der Angeklagten anzuordnen oder aber einen Haftbefehl zu erlassen. Darüber hinaus besteht die Option des "Sitzungsstrafbefehls". Konkret bedeutet das, dass die Staatsanwaltschaft ohne die Anwesenheit von Müller eine Strafe beantragt. Der Sängerin könnte eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von maximal einem Jahr drohen. Auf Social Media kündigt die skandalträchtige Sängerin ihre Auftritte im Oberbayern an. (Foto: Instagram @melanie.mueller_offiziell) Ähnliche Nachrichten Hitlergruß-Prozess um Ballermann-Sängerin Melanie Müller in den Startlöchern In Bezug auf die beiden abgesagten Gerichtstermine sagte die ehemalige Dschungelkönigin in einem Interview mit RTL.: "Ich hatte vor mehreren Monaten mal einen Schlaganfall im Gleichgewichtsorgan auf dem rechten Ohr und das hängt mir immer noch ein bisschen nach und seit mehreren Wochen bin ich auch noch leicht erkältet." Doch soll sie angeblich am Abend vor dem ersten Termin in einem Club auf der Baleareninsel aufgetreten sein. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oberbayern Mallorca (@oberbayern_mallorca) Mittlerweile wird die Skandalakte des TV-Reality-Stars immer länger, denn außerdem wurden bei einer Razzia in ihrer Wohnung im August 2023 wegen Steuerangelegenheiten Kokain und Ecstasy gefunden. Die Vorwürfe, bei einem Auftritt im September 2022 mehrfach den Hitlergruß gezeigt zu haben, bestreitet die Schlagersängerin und beteuert ihre Unschuld. Sie habe keinerlei Verbindung zu "Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut”, und habe lediglich versucht, durch diese Armverbindungen das Publikum anzuheizen.