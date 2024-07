Sehr lebhaft zu geht es in dem 1997 veröffentlichten Spielfilm „Ballermann 6”, der am Dienstag, 30. Juli, um 20:15 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt wird.

Die 95 Minuten lange Komödie handelt von den Freunden Tommie und Mario, die nach der Arbeit für einen Partyservice in Köln nach Mallorca reisen. Am Flughafen Düsseldorf lernen die beiden Maja kennen, die mit ihnen in der Folge auf der Insel wiederholt Zeit verbringt.

Auf Mallorca angekommen, finden sie Arbeit bei einem Jet-ski-Verleih. Jürgen Drews erscheint als Kunde. Nach einem Streit mit dem Inhaber des Verleihs fahren Tommie und Mario zu einem Golfclub.

Dort trinkt das Duo etwas mit Maja. Bei dem Zusammensein kommt es zu turbulenten Szenen, nach denen die drei Urlauber gemeinsam ins Oberbayern weiterziehen. Nach einem feuchtfröhlichen Abend flüchten Tommie und Mario an den Strand und heuern in einer Restaurantküche an. Dort kochen sie Paella und verschaffen einem Flamenco-Tänzer einen Profivertrag.

In der Folge landen die Kölner Freunde an der Strandbar „Ballermann 6”, bevor ihr Aufenthalt auf Mallorca in einer Stierkampfarena endet. Zurück in Deutschland helfen sie in der Schlussszene des kurzweiligen Streifens Jürgen Drews beim Starten seines Jet-Skis am Kölner Rheinufer.

Tom Gerhardt (Tommie) und Hilmi Sözer (Mario) spielen die Hauptrollen in dieser Produktion des preisgekrönten Kameramanns Gernot Roll, der mit diesem Werk seine Fähigkeiten als verantwortlicher Regisseur vor einem breiteren Publikum unter Beweis stellen wollte.

Produziert wurde der Spielfilm vom bedeutenden deutschen Cineasten Bernd Eichinger. In Nebenrollen sind Uwe Ochsenknecht sowie Ottfried Fischer zu sehen.