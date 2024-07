Bereits im dritten Jahr in Folge hat sich auf Mallorca das Eingangsportal des Marivent-Palastes für den traditionellen Empfang beim spanischen Königspaar für die gesellschaftlichen Vertreter der Balearen mehrere Stunden lang weit geöffnet. Bis zu 600 Gäste nahmen an der Veranstaltung am Montagabend teil, die auf der Gartenterrasse von König Felipe VI., Königin Letizia und der emeritierten Königin Sofía im Rahmen der informellen Zusammenkunft begrüßten wurden. Jeder der geladenen Gäste defilierte in einer riesigen Menschenschlange an dem royalen Trio vor der Sommerresidenz vorbei und reichte hintereinander weg dem Staatsoberhaupt, seiner Frau und seiner Mutter kurz die Hand. Ungeachtet der hohen Temperaturen trugen die Herren Anzüge oder Uniform, die Damen elegante Abendbekleidung. Doña Letizia begrüßte die Gäste aufgrund eines Fußproblems, eines Morton-Neuroms, sitzend auf einem Barhocker.

Nach der Zusammenkunft von Felipe VI. mit den Regierungsvertretern der Balearen am Mittwoch vergangener Woche im Almudaina-Palast in Palma und noch vor seiner Audienz mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez an diesem Dienstag, ebenfalls in Palma, stand der Marivent-Palast ganz im Zeichen des Empfangs für die mallorquinische Gesellschaft. Die Präsidentin des spanischen Parlaments und ehemalige balearische Ministerpräsidentin, Francina Armengol, bildete um 20.50 Uhr den Auftakt, der königlichen Begrüßung, die traditionell auf Spanisch „Besamanos“ (Händeküssen) genannt wird. Auf Armengol folgten Conde Pumpido, der Präsident des spanischen Verfassungsgerichts sowie die amtierende balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens. So schritten König Felipe VI., Königin Letizia und Altkönigin Sofia zum Empfang. Der Präsident des Balearen-Parlaments, Gabriel Le Senne, der Delegierte der Zentralregierung auf Mallorca Alfonso Rodríguez, Inselratspräsident Llorenç Galmés, Palmas Bürgermeister Jaime Martínez sowie die Bürgermeister der wichtigsten Gemeinden der Balearen vervollständigten den Großteil der eingeladenen institutionellen Vertreter. Die Parteiführer der regionalistischen Sozialisten (Més), Lluís Apesteguia und Jaume Alzamora, hingegen hatten die Einladung abgelehnt, während Catalina Cladera, Mercedes Garrido und Pilar Costa die Gruppe der balearischen Sozialisten anführten. Weitere politische Persönlichkeiten waren Antoni Salas von der bürgerlichen Regionalisten (PI), der Vox-Abgeordnete Jorge Campos und der ehemalige Regierungspräsident der Balearen, José Ramón Bauzá, der vor einigen Tagen erst das Ende seiner Amtszeit als Europaabgeordneter bekannt gegeben hatte. Darüber hinaus nahmen an dem Empfang auch führende Persönlichkeiten der balearischen Gesellschaft teil, wie der Generalkommandant der Balearen, Fernando Luis Gracia, der Oberst der Guardia Civil, Alejandro Hernández, der Chef der Nationalpolizei der Balearen, José Luis Santafé; der Präsident des Obersten Gerichtshofs der Balearen, Carlos Gómez; der Leiter der Hafenbehörde der Balearen, Javier Sanz; Carmen Planas, Präsidentin der Vereinigung der Unternehmensverbände der Balearen, und Antoni Real Ramis, Präsident des Apothekerverbandes der Balearen. Aus der Welt der Kultur nahmen der Filmemacher Toni Bestard, der Komiker „El Casta“, der Produzent Jaume Ripoll und der Sänger Jaume Anglada an dem Empfang teil. Aus der Gastronomieszene ragte die Anwesenheit von Köchen wie Andreu Genestra, Santi Taura und Koldo Royo heraus, während im Sport die Paraolympioniken Álex Sánchez und Joan Munar vertreten waren. Der Tourismussektor wurde unter anderem von Gabriel Escarrer, CEO von Melià, und Maria Frontera, Präsidentin des Hotelverbands von Mallorca, sowie von der ehemaligen Staatssekretärin für Tourismus, Rosa Morillo, vertreten, während Rosa María Regí, Präsidentin von Quirónsalud auf den Balearen, und Fang Ji, Präsident des chinesischen Verbands der Balearen (Achinib), die ihrerseits Bereiche der balearischen Wirtschaft repräsentierten. Der Emfang auf der Gartenterrasse des Marivent-Palastes. An der Veranstaltung nahmen auch Vertreter der offiziellen Verbände, die Träger der Ramón-Llull-Verdienstmedaille, Arbeitgeber- und Gewerkschaftsorganisationen, Regulierungsräte der Produkte mit garantierter Herkunftsbezeichnungen sowie der religiösen Konfessionen teil, darunter der Bischof von Mallorca, Sebastià Taltavull. Der König und die Königin wurden auch von den Trägern der Exzellenzpreise der Universität 2023 sowie von verschiedenen Stiftungen und Verbänden aus der regionalen Szene begrüßt. Die Präsidentin des balearischen Medienkonzerns Grup Serra, Carmen Serra, sowie die Leiterin der audiovisuellen Abteilung, Paula Serra, und der Chefredakteur der spanischen Tageszeitung „Ultima Hora“, Albert Orfila, waren bei der Audienz ebenso vertreten wie dessen Kollegen vom hauseigenen „Es Diari Menorca“, Josep Pons Fraga, Jason Moore vom „Mallorca Daily Bulletin“ und Alexander Sepasgosarian vom Mallorca Magazin. An Vertretern der deutschen Gemeinschaft auf Mallorca waren geladen: die Chefin des International Mallorca Evolution Film Festival (MIFF), Sandra Lipski, der Inhaber des Speiseeisfabrik Fet a Sóller, Franz Kraus, und der Geschäftsführer des deutschsprachigen Inselradios, Daniel Vulic. Offizielle Ansprache wurden an dem Abend traditionell nicht gehalten. Stattdessen umringten die zahlreichen Gäste jeweils König Felipe, Letizia und Sofía. Im Bad der Menge ergaben sich mit den Monarchen kurze Gespräche, mitunter durften die Besucher ein Foto von sich und den Royals machen. Zahlreiche Kellner reichten Wasser, Bier und Wein sowie Fingerfood. Um 22.50 zog sich das Trio auf die Vortreppe der Sommerresidenz zurück. Unter dem Applaus der Besucher winkten die Gastgeber zum Abschied kurz in die Menge und entschwanden dann ins Innere des Gebäudes. Als letzter schloss Felipe VI. hinter sich die Tür, der Akt war damit beendet.