Sponiens König Felipe VI. hat sich am Sonntag in der Bucht von Palma de Mallorca erstmals ins Meer gestürzt! An Bord der 'Aifos' segelte er mit seiner Crew bei den Vorbereitungen für die prestigeträchtige Copa del Rey Mapfre, die diesen Dienstag (30.7.) in ihre 42. Ausgabe geht. Der Monarch genoss das Training sichtlich und zeigte sich in Bestform bei einer seiner Lieblingssportarten.

Die Copa del Rey Mapfre, die erstmals 1982 stattfand, zieht in diesem Jahr 120 Boote aus 21 Ländern an. König Felipe nutzt die Tage auf Mallorca nicht nur für die Regatta, sondern auch für wohlverdienten Urlaub, nachdem er noch am Freitag in Paris die Eröffnung der Olympischen Spiele besuchte. Ähnliche Nachrichten König Felipe VI. auch dabei: Segelregatta "Copa del Rey" gestartet Auch die emeritierte Königin Sofía wurde in Palma gesichtet, wo sie in einem Mini durch die Straßen fuhr – diesmal allerdings nicht selbst am Steuer, sondern begleitet von der Gouvernante der Königesresidenz, dem Marivent Palast.. Währenddessen sind Prinzessin Leonor und Infantin Sofia in Paris, um die spanischen Athleten bei den Olympischen Spielen zu unterstützen. Die königlichen Schwestern reisten am Samstag in die französische Hauptstadt und verfolgten bereits die ersten Wettkämpfe, darunter auch die Spiele von Tennisstars Rafael Nadal und Carlos Alcaraz. Es bleibt spannend, wie König Felipe Urlaub, Regatta und die royale Unterstützung der Olympioniken unter einen Hut bringt. Eins ist sicher: Der Sommer ist für die spanische Königsfamilie voller Action und Abenteuer!