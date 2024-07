In den vergangenen Tagen trainierte der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo in der größten Fitness-Anlage auf Mallorca, dem "Megasport" in Palma. Nun widmet er sich in den balearischen Gewässern verschiedenen Wassersport-Aktivitäten – wie den Fotos auf Instagram zu entnehmen ist, die seine Freundin, Georgina Rodríguez, gepostet hat. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Cristiano Ronaldo auf einem elektrischen Wasserscooter ein paar Runden auf dem Balearen-Meer in der Nähe seiner 7,2 Millionen US-Doller teuren Luxus-Yacht "CG Mare Azimut" dreht – offenbar vor Sa Calobra.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, verbringt das prominente Paar seine Tage auf der Insel mit Restaurantbesuchen, Shopping und weiteren sportlichen Aktivitäten. Über die sozialen Netzwerke, in denen Georgina Rodríguez 60 Millionen Follower hat (Cristiano Ronaldo hat 635 Millionen), ließ die 30-Jährige ihre Fans wissen, dass auch sie es durchaus ernst meint mit ihrer Fitness: In Kurzvideos ist zu sehen, wie sie neben ihrem Göttergatten auf einem Unterwasser-Scooter durchs Wasser gleitet, eifrig mit TRX-Bändern und Gewichten im Gym trainiert und eine Runde Walking auf einem Laufband absolviert. Diese Eindrücke von den Tagen auf Mallorca betitelte die frühere Verkaufsassistentin im Gucci-Store in Madrid mit: "Unos días para mamá y papá" ("Ein paar Tage für Mama und Papa"). Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) Ähnliche Nachrichten Fußballstar Cristiano Ronaldo drückt die Hantelbank auf Mallorca Auf den Fotos ist zu sehen, wie das Paar gemeinsam, jedoch ohne seine Kinder, ein Frühstück einnimmt, das aus Rührei mit Schinken und als Nachtisch aus einer Obstmahlzeit mit Haferflocken besteht. Ronaldo, der als einer der besten Fußballer aller Zeiten gilt, hat insgesamt fünf Kinder von drei verschiedenen Frauen. Sein ältestes Kind, Cristiano junior, kam 2010 zur Welt. Über die Identität der Mutter ist wenig bekannt; Gerüchten zufolge soll es sich um eine Kellnerin aus den USA handeln, die der Sportler in einem Restaurant in New York City traf. Anschließend ging der Fußballer eine Beziehung mit dem russischen Model Irina Shayk ein, aus der keine Kinder hervorgingen. Die Beziehung hielt fünf Jahre. Ende Juni 2017 kamen seine Zwillinge Mateo und Eva-Maria zur Welt, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Seit 2016 ist Ronaldo mit dem spanisch-argentinischen Model Georgina Rodríguez liiert. 2022 musste das Paar einen schlimmen Schicksalsschlag hinnehmen: Bei der Geburt ihrer Zwillinge verstarb ihr Sohn Ángel, doch die Tochter Bella Esmeralda überlebte. Cristiano Ronaldo steht derzeit beim Club Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag, wo er ein Gehalt von 200 Millionen Euro erhalten soll. In den vergangenen Jahren hat der Weltfußballer immer wieder gemeinsam mit seiner Freundin Georgina Rodríguez und den fünf Kindern die Sommerurlaube auf Mallorca verbracht. In ihrer eigenen Reality-Show "I am Georgina", die derzeit auf Netflix ausgestrahlt wird, spricht Georgina Rodríguez offen darüber, warum Mallorca gegenüber den anderen Inseln bevorzugt wird.