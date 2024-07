Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo war kürzlich im Fitness-Studio Megasport in Palma de Mallorca zu Gast, um dort zu trainieren. Das Gym, das sich selbst als einer der größten Sportparks Europas bezeichnet, teilte dies in seiner Instagram-Story mit. Auf dem Bild ist der mittlerweile 39-jährige "Fußball-Gott" zu sehen, der neben seinem spanischen Trainer und zwei weiteren Sportlern am Rande eines Pádel-Courts steht. Der spanische Trainer kommentierte das Bild folgendermaßen: "Un placer. ¡Vuelve cuando quieras!” Auf Deutsch übersetzt heißt das: "Es war mir eine Freude. Komm gerne wieder!"

In den vergangenen Jahren hatte Cristiano Ronaldo immer wieder gemeinsam mit seiner Frau, Georgina Rodríguez, und den fünf Kindern die Sommerurlaube auf den Balearen verbracht. In ihrer eigenen Reality-Show "I am Georgina", die bei Netflix ausgestrahlt wird, erklärte seine Frau jetzt, warum sie sich immer wieder für Mallorca entscheiden und es doch nicht die Nachbarinsel Menorca geworden ist.

"Wir brauchen viel Platz, viele Schlafzimmer, um die große Familie und auch Freunde unterzubringen," erklärt sie in der neuen Staffel. Außerdem soll das Haus "ein bisschen Privatsphäre" bieten, um sie vor den neugierigen Blicken von Fans und Paparazzi zu schützen, und es soll in der Nähe des Strandes liegen, "damit man dort sein kann," erklärt die Fußballerfrau. "Ich habe nach einem Haus auf Menorca gesucht, aber es ist sehr schwierig, komfortable Villen für den Urlaub zu finden," sagt das Model in ihrer Netflix-Sendung.

In der spanischen Lokalpresse war 2022 Ronaldos 1200-PS-starker Bugatti in die Schlagzeilen geraten, der bei einem Unfall auf Mallorca beschädigt worden war. Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" damals berichtete, sollen zwei Leibwächter des Weltstars in dem Zwei-Millionen-Euro-Auto gesessen haben, die dabei die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Mallorca missachtet hatten.

Bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft enttäuschte der portugiesische Starspieler. Im Viertelfinale verlor seine Mannschaft gegen Frankreich im Elfmeterschießen mit 3:5. Für den EM-Rekordspieler und -Torschützen war es das letzte EM-Spiel seiner Karriere, wie er bereits andeutete. CR7 ist seit Januar 2023 beim al-Nassr FC in Saudi-Arabien unter Vertrag.