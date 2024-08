31 Grad und eine sanfte Brise an einem spätsommerlichen Abend auf Mallorca: grüner Rasen, roter Teppich, zahlreiche Promis, Champagner in Strömen, Paella und DJ-Beats. So lässt sich die "Immo Concept Balear Mallorca Media Night" von Michael Ammer am vergangenen Samstag im Mallorca Country Club in Santa Ponça in wenigen Worten zusammenfassen.

Der Ex-Sky-Kommentator Jörg Dahlmann, - hier mit seiner Begleitung, - moderierte den Abend. (Foto: starpress) Rund 350 Gäste kamen zu der Party des deutschen Eventmanagers, der von der Presse gerne als "Partykönig" bezeichnet wird. Unter den Anwesenden waren zahlreiche VIPs, Stars und Sternchen, darunter Schauspielerin Claudelle Deckert ("Unter uns") mit ihrem Ehemann Peter Olsson, Schlagersänger Roberto Blanco, die Reality-Stars Alex und Britt Jolig, "Mister Germany" Dominik Bruntner, der frühere Leibwächter und Autor Rainer Schanz, ARD-Moderator Hinnerk Baumgarten, Ex-RTL-Moderatorin Jana Azizi, Filmemacher Michael Simon de Normier sowie die Schauspieler Martin Semmelrogge und Marek Erhardt. Das Highlight der Veranstaltung war der Auftritt des deutsch-italienischen Tenors und Supertalent-Gewinners Ricardo Marinello, der mit der Arie "Nessun Dorma" die Gäste am Pool des Clubs begeisterte. Ein weiterer musikalischer Überraschungsgast war Art Garfunkel Junior, Sohn des legendären Musikers Art Garfunkel. Zusammen mit Marinello präsentierte er eine neu interpretierte, moderne Version des Hits "The Sound of Silence". Der "Partykönig" Michael Ammer im VIP-Bereich mit ARD-Kommentator Hinnerk Baumgarten. (Foto: starpress) Durch den Abend führte Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann, der MM sagte: "Es ist einfach fantastisch hier. Michael Ammer ist ein wahrer Profi, ein uneingeschränkter König der Partys, und das wird er auch immer bleiben." Supertalent und Tik-Tok Star Ricardo Marinello (l.) sang zusammen mit Art Garfunkel Junior "The Sound of Silence". (Foto: privat) Auch Alex Jolig ("Big Brother"), der auf der Insel im Immobilien-Sektor tätig ist, äußerte sich lobend über das Event: "Ich kenne Michael Ammer seit 25 Jahren und habe seine Events in Hamburg als Gast besucht. Ich habe ihn länger nicht gesehen, und er sieht immer noch großartig aus. Die Veranstaltung damals in Hamburg fand in einem Bunker statt – ebenfalls beeindruckend –, aber hier ist die Location hervorragend und das Flair komplett anders." Der "Partykönig" Michael Ammer erklärte: „Meine letzte Party auf Mallorca fand im Anima Beach Club in Palma statt. Hier vermischt sich mein Gästekreis mit dem Publikum des Mallorca Country Club, was das Event besonders schick und elegant macht. Wir hatten 1500 Anfragen und mussten daher einige Interessierte leider absagen.“ Teufelsgeigerin Beatrix Löw-Beer gilt als die perfekte Kombination aus Vanessa Mae, David Garrett und Lindsey Stirling und heizte den Gästen gehörig ein. (Foto: starpress) Der Abend wurde von einer Show der Violinistin Beatrix Löw-Beer gekrönt. Danach wurde bis in die Nacht zu den DJ-Beats von Marvin Aloys getanzt, wobei sich eine Dame in ihrem eleganten Abendkleid mutig in das Wasser des Swimmingpools wagte. Zum Ausklang der Veranstaltung sorgte eine Pyroshow nach Mitternacht dafür, dass die Gäste den Abend noch lange nach dem Mallorca-Sommer in Erinnerung behalten werden ...