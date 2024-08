Rund 150 Menschen haben am Sonntag symbolisch den "Ballermann"-Strand auf Mallorca besetzt, um gegen die Überfüllung auf der Insel und die negativen Folgen des Massentourismus zu demonstrieren. Einer, der den Protest hautnah erlebt hat, ist Sänger, Moderatur und "Big-Brother"-Star Jürgen Milski, der zufälligerweise zur selben Zeit an der Promenade der Playa de Palma unterwegs war.



"Ich bin gerade hier vorbeigekommen und habe zunächst gedacht, hier wird 'Ballermann 6 – Teil' gedreht, aber das Gegenteil ist der Fall, so der 60-Jährige scherzhaft zum Mallorca Magazin. "Hier wird gegen Touristen demonstriert”, stellt er richtigerweise fest, während er mit den hinter einer verspiegelten Sonnenbrille verdeckten Augen in Richtung Meer blickt.

Und was hält Milski von den Protesten? "Ich kann das abolut nachvollziehen, denn die Insel wird langsam zu voll und den Menschen, die hier leben, hängt das zum Hals raus. Es ist einfach keine gute Balance mehr, den Menschen vor Ort wird es zu viel, dafür muss man Verständnis haben, erklärt der Entertainer dem MM-Reporter.

"Fühle mich hier weiterhin willkommen"

Er selbst fühle sich aber weiterhin auf der Insel willkommen. "Mir ist es noch nicht passiert, dass jemand zu mir gesagt hat, ich solle hier verschwinden", so Milski weiter. "Aber ich kann nachvollziehen, dass die Menschen, die hier leben, den Wunsch haben, sich wohlzufühlen." Man müsse nur in die Innenstadt von Palma fahren, um dort die Menschenmassen zu sehen. Dann könne man verstehen, warum demonstriert wird. Milskis Vorschlag: "Die Politik muss sich darum kümmern, dass das Ganze wieder ins Gleichgewicht gerät", so der Entertainer, der diese Woche einen Auftritt auf der Insel absolviert hatte.

Rund 150 Menschen hatten sich am Sonntag an der Playa de Palma versammelt, dort musiziert, getanzt und geplanscht, um symbolisch "ihren" Strand von den Touristen zurückzuerobern. Es war die dritte Aktion dieser Art auf der Insel. Auch gab es bereits mehrer Großdemos gegen die Massifizierung in der Innenstadt von Palma.