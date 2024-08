Die Mallorca-Auswanderin Daniela "Danni" Büchner, die aus dem beliebten Format "Goodbye Deutschland" bekannt ist, wird ab Freitag, 16. August in der Allstars-Staffel des RTL-Dschungelcamps zu sehen sein. Der Sender bringt diese einzigartige Sommer-Edition mit Legenden und mehr oder minder prominenten Teilnehmern aus früheren Staffeln von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus”. Der Bild-Zeitung zufolge werden diese Folgen im Gegensatz zum regulären Dschungelcamp nicht live ausgestrahlt werden, sondern wurden bereits im Swadini-Nationalpark in Südafrika abgedreht. Der Sieger der Legenden-Edition kann mit 100.000 Euro nach Hause gehen.

Im Dschungel-Foto-Vergleich von "früher zu heute" sieht Daniela "Danni" Büchner optisch verändert aus. Die Mutter von fünf Kindern hat ganze 20 Kilo abgespeckt. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Vor Ausstrahlung der Sendung veröffentlichte der Sender auf Instagram ein Video, in dem einigen Teilnehmern drei Fragen gestellt werden. Daniela Büchner antwortete dabei auf die Frage: "Wenn du drei Menschen, egal ob tot oder lebendig, zum Essen einladen könntest, welche wären das?" Darauf antwortete die 46-jährige Mallorca-Residentin: "Ich würde Jens einladen und als zweite Person den Vater meiner Kinder. Und das reicht, nur diese beiden."

Mit dieser Antwort spielt Daniela Büchner auf zwei Männer an, die ihr Leben entscheidend geprägt haben. Zunächst einmal ist damit ihre Jugendliebe Yılmaz Karabaş gemeint, die sie im Jahr 1999 in der Türkei heiratete. Aus dieser Ehe entstammen zwei Töchter und ein Sohn, die 1999, 2004 und 2002 geboren wurde. 2007 ließ sich das Paar scheiden, im Jahr 2009 starb Yılmaz Karabaş. Ein weiterer wichtiger Mann in Daniela Büchners Leben war der Schlagersänger Jens Büchner, den sie 2015 bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennenlernte. Ein halbes Jahr später zog sie zu ihm nach Cala Millor auf die Insel, und war seitdem bei "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zu sehen. 2016 bekam das Paar Zwillinge und heiratete 2017. Jens Büchner starb 2018 an den Folgen von Lungenkrebs.

Sonja Zietlow wird die Allstars-Staffel des Dschungelcamps moderieren und den Kandidaten ordentlich einheizen. (Foto: RTL)

Daniela Büchner ist gelernte Friseurin und war in der 14. Staffel des Dschungelcamps zu sehen, die im Januar 2020 ausgestrahlt wurde, und wo sie den dritten Platz belegte. Bei der diesjährigen Sommer-Edition des Showdown der Dschungel-Legenden sind unter anderem Sarah Knappik (37), Winfried Glatzeder (79), Georgina Fleur (34),Gigi Birofio (24) und Thorsten Legat (55) dabei.