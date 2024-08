Der auch in Deutschland zu größerer Bekanntheit gelangte "Bierkönig"-Conferencier Peter Wackel verkauft neuerdings Bratwürste unter seinem Namen in Lidl-Filialen in der Bundesrepublik. Auf seinem Instagram-Account schrieb die Playa-Größe folgendes:

"Ab heute geht's um die Wurst! Ihr wollt Eure Grillparty etwas aufpimpen? Dann holt Euch die 'Bierkönig'-Rostbratwurst. Wenn Ihr in der südlichen Hälfte Deutschlands wohnt, habt Ihr Glück und die Bratwurst ist in Eurer Lidl-Filiale erhältlich." Ähnliche Nachrichten Ballermann-Star Jürgen Milski hat eine klare Meinung zum Strandprotest auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Der "Bierkönig" gilt neben dem "Mega-Park" als großes Ziel vieler junger deutscher Touristen am "Ballermann". Die Konzerte dort ziehen Tausende an. Derzeit treten dort neben Wackel Playa-Größen wie Tim Toupet, Emanuel Bento, Malin Brown, Tobee oder Mia Julia auf. Peter Wackel wurde als Steffen Peter Haas in Erlangen geboren. Er ist ein deutscher Partyschlagersänger und Alleinunterhalter mit regelmäßigen Auftritten vor allem im "Bierkönig". Seit 1999 ist er mit seinen Songs in den nationalen Charts vertreten. Für sein musikalisches Repertoire bedient er sich zum Teil bekannter Schlager deutscher Sprache und nimmt sie als Coverversion mit neuem Text auf.