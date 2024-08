Eines der größten Boxtalente aller Zeiten, Muhammad Ali, war nur einer der VIPs, Sportler und Medien-Stars, die der Schwede Peter Olsson im Laufe seiner Karriere beraten hat – am Rande des ATP-Turniers im Mallorca Country Club in Santa Ponça diesen Sommer sprach der 62-jährige Manager mit MM. Ende Januar erst hatte der schwedische Coach anlässlich des 50. Geburtstags seiner Frau, der Schauspielerin Claudelle Deckert, hier im Clubhaus der Sportanlage eine Party mit 80 prominenten Gästen, veranstaltet. Und nicht nur im Zuschauerrang, auch aktiv spielte der Tennis-Sport im Leben des Skandinaviers eine wichtige Rolle, wie er sagt: "Im Alter von 16 Jahren erhielt ich ein Tennis-Stipendium in Amerika. Doch reichte es leider nicht, um Profi zu werden."

Über Jahre hinweg war Olsson der PR-Berater von Muhammad Ali. (Foto: privat) Olsson wechselte beruflich die Laufbahn, und seine darauffolgende Station war die eines Elite-Soldaten bei der schwedischen Marine. Dem Sport blieb er jedoch treu, und dieser brachte eine andere Leidenschaft des Marketing-Experten ans Licht: "Über den Sport merkte ich, dass mich der Umgang und die Arbeit mit Menschen begeisterte", so Olsson. Der Schwede wurde Tennis-Trainer, und das ausgerechnet in demselben Club, wo der frühere skandinavische Super-Held Björn Borg trainierte. Über die damalige Nummer Eins im Tennis, Jimmy Connors, hatte Olsson im Alter von 23 Jahren Kontakt zum Boot-Business aufgenommen, wo er sodann unternehmerisch einstieg und tätig war. Die Investition in Business- und Geschäftsmodelle ist bis heute ein weiteres berufliches Standbein des Schweden. Denn der 61-Jährige ist als Gesellschafter bei mehreren Start-ups beteiligt, wie beispielsweise bei der deutschen Firma Stadion-Liebe, die sich mit ihrer Kulinarik der Aufgabe verschworen hat, die Currywurst zu revolutionieren ... Peter Olsson mit Lothar Matthäus auf Mallorca. (Foto: privat) Von Olssons besonderer Gabe, die Talente seiner Kunden zu fordern und ins richtige Licht zu rücken, profitierten im Laufe der Jahre viele Berühmtheiten, darunter Oliver Bierhoff, Boris Becker, Michael Ballack, Ottmar Hitzfeld, Tokio Hotel, Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach. Auch Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verhalf der Berater, der 2004 zum Sportmanager des Jahres gewählt wurde, die eigene Karriere anzukurbeln und als TV-Entertainer durchzustarten. Olsson mit der schwedischen Tennis-Legende Björn Borg (l.) in Stockholm. (Foto: privat) Ähnliche Nachrichten "Ich fahre keinen Ferrari": So lebt Pop-Titan Dieter Bohlen auf Mallorca Wenn der Charismatiker Olsson zu erzählen beginnt, und auf seinem Handy gemeinsame Fotos von Promis und sich zeigt, etwa Sport-Ikonen, US-Präsidenten und Business-Magnaten, dann werden alle still. Und sobald er fortfährt, ohne jeden Hauch von Prahlerei, von seinen Abenteuern zu berichten, wie das Besteigen des Kilimandscharo, oder auch von gewonnenen Lebens- und Businessweisheiten, hat man den Eindruck, von einem Mann lernen zu können, der viele universelle Wahrheiten begriffen und vielleicht eine magische Formel für das Glücklichsein gefunden hat. Der PR-Berater (l.) beim MM-Gespräch im Mallorca Country Club. (Foto: Uwe Erensmann @uepress) Auch der Zufall spielte eine Rolle in Olssons Leben: "Ich werde oft gefragt, wie ein schwedischer Gastarbeiter zu Muhammad Ali kommt." Und die Antwort darauf sei ganz simpel, wie der Celebrity-Manager preisgibt: „Das war eine Empfehlung von Franz Beckenbauer. Denn Ali hatte niemals etwas unternommen, ohne den Kaiser vorher um Rat zu fragen. Zu dem Zeitpunkt suchte der Weltklasse-Boxer einen Manager, woraufhin ich ins Spiel kam.” Seine Erkenntnisse im Coaching-Bereich (E-Mail Kontakt: peter.olsson@scalyst.com) fasste Peter Olsson in seinem Buch "Erkenne dein Talent" zusammen, zu dem Beckenbauer das Vorwort geschrieben hatte. Peter Olsson (l.) neben Dieter Bohlen (r.) im Zuschauerrang während des ATP-Turniers in Santa Ponça. (Foto: Uwe Erensmann @uepress) Über seine Wahlheimat Mallorca, wo er bei Binissalem mit Claudelle Deckert, einem Papagei und drei Hunden wohnt, sagt er: "Ich habe in sechs Ländern gelebt und bin 23 Mal umgezogen. Das wahre Zuhause ist für mich, wo meine Familie ist – und hier fühlen wir uns wohl."