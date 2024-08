Erster waschechter Spanier will als Ballermann-Sänger auf Mallorca durchstarten

An der Playa de Palma auf Mallorca könnte ein neuer Sänger mit einem besonderen Alleinstellungsmerkmal für Aufsehen sorgen: Playa Charlie, der nach eigenen Angaben der "einzige spanische Ballermann-Sänger" ist. Wie das Online-Medium "Der Westen" berichtet, hat der Künstler, der sich selbst als Doppelgänger des US-amerikanischen Schauspielers Charlie Sheen sieht, am vergangenen Samstag eine Promo-Aktion am "Ballermann" gestartet. Dabei fuhr er auf einem Dreirad die Playa de Palma entlang.

Seine Songs haben Titel wie "Heute wollen wir Bier holen", "Milf vor Elf" und "Heute wollen wir saufen" und bedienen somit die typischen Ballermann-Touristen, die an der Touristenhochburg Playa de Palma ein paar Tage abschalten und ausgelassen feiern wollen. Ähnliche Nachrichten Mickie Krause ganz privat: So lebt der Partysänger seinen Mallorca-Traum Playa Charlie, mit bürgerlichem Namen Pedro Martinez, ist 52 Jahre alt und sagte dem digitalen Newsportal: „Auch ein Oldie kann den Jungen noch etwas vormachen, und das möchte ich beweisen." Der Musiker wohnt in Köln und verbringt lediglich die Sommermonate auf der Insel. "Ich möchte mit meinen Songs die Menschen erreichen. Das ist für mich das Wichtigste. Ich will mit den Leuten zusammen feiern", so der Künstler. In einem früheren Bericht der Internetzeitung Report-K erklärte das Star-Double aus Köln, wie schwierig es sei, sich als Ballermann-Sänger auf Mallorca zu etablieren: "Ich habe jedem DJ persönlich meinen USB-Stick überreicht, natürlich vor der Veröffentlichung. Aber es ist echt schwer, weil fast alle namhaften DJs am Ballermann selbst Musikstücke herausbringen und natürlich lieber mit den Großen am Ballermann befreundet sind – und ihre eigenen Songs spielen und promoten." Ans Aufgeben denkt der Spanier jedenfalls nicht: "Ich bin gekommen, um zu bleiben! Ich will der erste spanische Malle-Sänger sein und die Playa de Palma richtig aufmischen. Wer Charlie bucht, kriegt auch Charlie. Ich bin eine Rampensau, ich zeige es euch!"