Zwei deutsche Mallorca-Residenten haben zusammen etwas ganz Besonderes geplant. Gemeinsam wollen sie von Palma de Mallorca bis nach Bangkok in Thailand fahren – mit einem 125er Roller. Stephan Weygand und Paul "Pablo" Muth wollen am 10. November dieses Jahres starten. Ankommen wollen sie in der thailändischen Hauptstadt am 16. Dezember. Mit der Aktion wollen die beiden Männer möglichst viele Spenden für krebskranke Kinder auf Mallorca sammeln. Unter anderem soll die Einrichtung "Aspanob Asociación de Padres de Niños Con Cáncer de Baleares" von der Aktion profitieren.

Insgesamt erwartet das Duo eine Strecke von 14.100 Kilometern, die durch 17 Länder führen wird. In nur 35 Tagen wollen sie es schaffen, erzählt der 42-jährige Stephan Weygand im MM-Interview. Dabei wollen sie jeden Tag rund 450 Kilometer fahren, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde. Eine Herausforderung werden auch die Wetterbedingungen sein. Geht es in Palma de Mallorca noch bei milden Werten los, erwarten die beiden Minustemperaturen auf der Strecke. Unter anderem in Kasachstan und China wird es sehr kalt werden.

Abschrecken tut das die beiden Deutschen nicht. "Wir wollen so viel Aufmerksamkeit wie möglich erregen und viele Menschen zum Spenden bewegen", sagt Weygand. Die Spenden sollen nicht bei ihm landen, sondern direkt an verschiedene Stiftungen und Einrichtung zu Gunsten krebskranker Kinder auf Mallorca fließen. "Alles wird sehr transparent sein", verspricht der deutsche Resident. Er selber wisse, wie es ist, krank zu sein. Seit Jahren leider er unter einer schlimmen Form von Morbus Crohn, einer Autoimmunkrankheit. "Ich will etwas zurückgeben", betont er.

Gerade sind die beiden dabei, die Route für ihren Charity-Roadtrip zu planen. Dafür müssen Tankstellen und Straßen herausgesucht und Unterkünfte gebucht werden. Parallel ist Stephan Weygand auf Sponsorensuche. Er hofft, dass er so einen geeigneten Roller für die Reise findet. "Alle Firmen und Menschen, die wir ansprechen, sind freundlich und unterstützen uns. Wir haben nicht ein einziges Mal etwas negatives gehört."

Stephan Weygand ist selbstständiger Videograf in Palma de Mallorca. Foto: privat

Stephan Weygand lebt seit rund anderthalb Jahren in Palma und ist als Videograf selbstständig. Sein Freund arbeitet als Tätowierer. "Ich wollte schon immer mal einen Roadtrip machen", erinnert er sich zurück. In Gesprächen mit seinem Kumpel habe sich die Idee dann konkret geformt. "Ich bin viel gereist und habe in verschiedenen Länder gelebt", erzählt der Deutsche und sagt lachend, "aber ich war noch nie in Berlin."

Den Charity-Trip von Palma de Mallorca nach Bangkok sollen Interessierte, Spender und Sponsoren mitverfolgen können. Dafür sind Profile bei YouTube, Instagram und TikTok angelegt worden, die jeden Tag bestückt werden. "Wir wollen möglichst viel von unserem Trip, verschiedenen Kulturen und den Landschaften zeigen", so Stephan Weygand. Es sei auch geplant, unterwegs Krankenhäuser und Kinderkrebsstationen zu besuchen.

"Für jeden Follower in den sozialen Netzwerken spenden wir vor Beginn der Reise 1 Cent, während der Reise erhöhen wir auf 5 Cent. Und sollten wir unser Ziel in 35 Tagen nicht erreichen, verdoppeln wir unseren eigenen Spendenbeitrag", verspricht der Deutsche. Wer die Aktion "Scoot Quest" der beiden verfolgen will, findet hier das Instagram-Profil.