Der aus der TV-Serie „Goodbye-Deutschland“ bekannte Auswanderer Mark Wycislik zieht einen Schlussstrich unter eines seiner drei Lokale auf Mallorca. Wie der Gastronom mit polnischen Wurzeln dem Online-Portal "Der Westen" erzählte, will er das "Miles" in Cala Millor noch im Oktober 2024 schließen. Grund ist wohl der Umbau des Hotels “Hipotels Don Juan” sein, in dem sich sein Restaurant befindet. Bereits seit zwei Jahren weiß der Gastronom, dass das Ende seines Lokals in dem Ferienort im Herbst dieses Jahres kommen dürfte.

"Das Miles hatte eine Top-Lage und tolle Gäste. Aber die letzten zehn Jahre waren Mittel zum Zweck und Reisende soll man nicht aufhalten. Als ich von den Umbauplänen erfahren habe, tat es mir nicht leid, weil wir ja nichts verloren haben. Alles Gute muss ein Ende haben – es ist wie das letzte Stück von der Pizza! Ich habe die Zeit sehr genossen, aber jetzt bin ich glücklich und kann weiterziehen", so der TV-Auswanderer. Ähnliche Nachrichten "Geschäft schwach": "Goodbye-Deutschland"-Star Peggy Jerofke äußert sich zum Sharky's Wycislik eröffnete darüber hinaus im April das schicke "La Cabaña Restaurante" in Son Servera. "Das Miles war nicht mein Baby. Es war cool, aber es ist noch cooler jetzt, etwas Neues zu machen," so der 40-Jährige. Sein neues Lokal "La Cabaña" würde ihm vom Ausblick und von der Lage viel besser gefallen, wie er dem “Westen” berichtete. "Wir arbeiten hier mit 90 Prozent Insulanern und gerade einmal 10 Prozent Touristen." Der Auswanderer war 2013 von den TV-Kameras dabei begleitet worden, wie er seine Heimatstadt Essen mit seiner Frau und der gemeinsamen kleinen Tochter verließ, um auf die Sonneninsel einen neuen Start hinzulegen. Das Paar hat einen mittlerweile einen achtjährigen Sohn (Daniele). In den vergangenen Jahren auf Mallorca gründete Mark Wycislik mehrere gastronomische Projekte auf der Insel. Das "Miles" war sein größtes Restaurant, das er 2017 eröffnet hatte. Darüber hinaus machte er die Cocktailbar "Chucca Cala Ratjada" und das "The Nube" auf.