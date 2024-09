Für den auf Mallorca wohnhaften TV-Reality-Star Daniela Büchner läuft es derzeit rund. Erst vor kurzem hatte die Influencerin und Business-Frau ihren Auftritt im Sommer-Dschungelcamp, und jetzt steht bereits schon ihr nächstes TV-Projekt namens "Die Büchners – Familientrubel unter Palmen" bei RTL2 in den Startlöchern.

Für die Fünfach-Mama und Powerfrau Danni ist es somit die erste eigene Show, die bereits ab dem 25. September jeden Mittwoch ab 20.15 Uhr bei zu sehen sein wird. Wie der Sender mitteilte, sind vorerst nur vier Folgen geplant. Zum Inhalt gab RTL2 noch folgendes bekannt: "Danni zeigt eindrucksvoll, wie sie den Spagat zwischen Muttersein und Businessfrau meistert – und woran sie auch mal verzweifelt."

Inhaltlich wird im Detail beleuchtet, wie sich der Alltag der Influencerin und ihrer Kids gestaltet: "Die achtjährigen Zwillinge Jenna und Diego fordern viel Zeit von ihrer Mama. Fahrservice in die Schule oder zum Fußballtraining – Danni muss stets parat stehen. Die drei ältesten Kinder, Joelina, Volkan und Jada sind bereits aus dem Gröbsten heraus. Joelina absolviert ihre Ausbildung zur Flugbegleiterin und will schon bald durch die Welt jetten. Jada studiert seit Kurzem Jura in Palma und möchte endlich ausziehen. Aber kann sie sich auch vorstellen, eine WG mit ihrer großen Schwester zu gründen? Der Stress ist schon vor der ersten Wohnungsbesichtigung vorprogrammiert. Und dann ist ja noch nicht einmal sicher, ob Joelinas Homebase Mallorca sein wird oder sie zurück nach Deutschland ziehen muss."

Erst Sommer-Dschungelcamp, nun eine eigene TV-Show: Für Daniela Büchner läuft es momentan rund. (Foto: RTLZwei)

Daniela Büchner war 2015 mit ihren Kindern Joelina, Volkan und Jada Karabas zu ihrem damaligen Partner Jens Büchner, der 2018 verstorben ist, nach Mallorca gezogen. Über acht Jahre war die 46-Jährige fester Bestandteil der Sendung der Vox-Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland". Über ihr Ausscheiden aus der beliebten Sendung im Februar schrieb Büchner auf Instagram: "Manchmal muss man im Leben Veränderungen angehen. Wir freuen uns über die tollen vergangenen Jahre und es wird auch immer ein Teil von uns bleiben. Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst."