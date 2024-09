Wenn er über Höhenmeter und Skier spricht, ist Hermann Koch in seinem Element. Das ist auch an diesem Tag in Port de Sóller der Fall. In der warmen Nachmittagssonne schwelgt der pensionierte Skilehrer in Erinnerungen. In seiner Heimat Österreich hat der 63-Jährige in den vergangenen Jahren sage und schreibe acht Weltrekorde aufgestellt. Einer davon liegt nur wenige Monate zurück. Insgesamt 110 Mal hat Koch in der vergangenen Wintersaison auf Tourenski das Zehnerkar-Gebirge bei Obertauern bestiegen. „An einem Tag bin ich gleich viermal raufgegangen.”

Hermann Kochs persönliche Bestzeit für die 530 Höhenmeter bis zur Spitze sind sportliche 41 Minuten. Knapp 35 Jahre hatte er seine Skischule in Obertauern geleitet. Im Laufe der Zeit zählten auch zahlreiche Promis zu seinen Schülern, darunter Fußballlegende Franz Beckenbauer, Uwe Seeler und Schlagersänger Roy Black. Ruhe und Entspannung findet Hermann Koch nach dem kalten Winter auf Mallorca. Zu der Baleareninsel hat der Lungauer eine besondere Beziehung. Seitdem der pensionierte Skilehrer 1987 zum ersten Mal auf dem Archipel Urlaub machte, ist er hier mittlerweile jährlich anzutreffen. Einer seiner Lieblingsorte ist der Küstenort des Orangentals von Sóller am Fuße des Tramuntana-Gebirges. Dort feierte Koch am 13. Juni mit seiner Frau Danuta seinen Hochzeitstag. Das ist bei dem Paar mittlerweile Tradition. Die beiden hatten sich nach einer Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg im Jahr 2007 in Santiago de Compostela das Ja-Wort gegeben. Hermann Koch mit seiner Frau Danuta vor dem Hotel Aimia in Port de Sóller. Foto: privat

Seinen persönlichen Tag feiert das Ehepaar Koch dennoch auf Mallorca. „Wir kommen immer wieder hierher, weil die Insel so vielfältig ist. Hier können wir wandern, Rad fahren und in der Sonne entspannen. Hinzu kommt: Auch das typische Mallorca findet man in Port de Sóller, wo sich Einheimische und Urlauber perfekt vermischen. Mallorca hat für mich die ideale Bilderbuchkulisse." Totaler Stillstand herrscht bei dem pensionierten Skilehrer auch im Urlaub nicht vor. „Sobald die Pisten in Österreich nicht mehr auf Bretter befahrbar sind, bin ich dann mit dem Mountainbike oder zu Fuß unterwegs." Auch auf der Insel war Hermann Koch in der Vergangenheit immer wieder sportlich aktiv. So nahm der Österreicher an gleich mehreren Marathons teil ... Asphalt, Gestein, Gras, Schnee: Hermann Koch ist, auf welchem Material auch immer, stets in Aktion. Foto: privat Doch obgleich der 63-jährige Österreicher stets aktiv ist, ist seine Sport- und Lebensphilosophie eine eher gemütliche: „Ein Schritt nach dem anderen, nur so geht's voran", erklärt Hermann Koch. Wichtig sei ihm auch, Gutes weiterzugeben. Deshalb spendet er nach jedem erfolgreichen Rekordversuch an das SOS-Kinderdorf in seiner Heimat. „Rausgehen, in der Natur sein und aktiv bleiben, das ist für mich das Wichtigste."