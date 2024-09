Palma de Mallorca ist an Filmteams gewöhnt, doch am Montagnachmittag sorgte ein besonderer Dreh für erstaunte Gesichter: Ein südkoreanisches TV-Team verwandelte die Plaça de Cort in eine Open-Air-Bühne – mit einem K-Pop-Star samt spanischer Gitarre im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Unter den schattigen Ästen des berühmten Olivenbaums saß ein junger K-Pop-Star und stimmte seine Gitarre. Was zunächst nach einem normalen Straßenmusiker aussah, entpuppte sich schnell als Teil einer groß angelegten Produktion des südkoreanischen Senders KBS. Neben dem jungen Sänger tauchte auch Superstar Hwasa auf, eine Ikone in Südkorea mit fast neun Millionen Instagram-Followern. Ähnliche Nachrichten Dreharbeiten für deutsche Netflix-Produktion mitten in Palma de Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Das TV-Team filmte dabei nicht nur die Musiker, sondern auch die überraschten Reaktionen der Passanten und Café-Besucher. Ein Kameramann hatte die spezielle Aufgabe, die Verblüffung der Touristen und Einheimischen einzufangen, die sich plötzlich inmitten eines internationalen Medienereignisses wiederfanden. KBS dreht auf Mallorca die erste Folge einer neuen Musikshow, in der jede Episode die Musik eines anderen Landes in den Mittelpunkt stellt. Neben den Straßen Palmas stehen auch die malerischen Kulissen von Valldemossa und Sóller auf dem Drehplan. Spanische Musikgrößen wie Plácido Domingo und Álvaro Soler werden ebenfalls vor der Kamera stehen. Für spektakuläre Bilder sorgt eine Drohne, die eine lokale Produktionsfirma bereitgestellt hat. Die Show, die in einigen Monaten ausgestrahlt wird, soll Millionen Zuschauer in Südkorea erreichen – und vielleicht auch ein paar neue Fans für Mallorca gewinnen.