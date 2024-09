Schafe, Regenwetter und laute Traktoren in der Nähe ihres neuen Heimes: Das ist der Alltag von Peer und Janni Kusmagk und ihren drei Kids nach ihrem Wegzug von Mallorca im Sommer 2024. Die selbsternannte Hippie-Familie lässt gerne ihre 68.000 (Peer Kusmagk) beziehungsweise 118.000 Follower (Janni) an ihrem Leben teilhaben.

In seinem jüngsten Post schreibt der frühere Schauspieler offen: "Eine Phase voller großer Veränderungen liegt hinter uns. Der Umzug von Spanien nach Skandinavien mit allem, was wir besaßen, war sowohl geistig als auch körperlich extrem anstrengend. Ich habe Monate damit verbracht, unser Haus in Dänemark zu renovieren und dafür oft Tag und Nacht gearbeitet. Zum ersten Mal war unsere Familie wochenlang getrennt. Die letzten Monate haben meine Grenzen wirklich auf die Probe gestellt."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von peerkusmagk (@peerkusmagk)

Auf Mallorca hätte der frühere Moderator, der zuletzt auf der Balearen-Insel als Glückscoach tätig war, sich von vielen alten Konzepten und Menschen, die nicht mehr in sein Leben passten, verabschieden müssen. "Während dieser Reise von Südeuropa nach Skandinavien habe ich viel losgelassen: Falsche Freunde, überholte Ideale und Überzeugungen, an denen ich viel zu lange festgehalten hatte", schreibt Kusmagk.

Auf die Frage, ob er denn nun in Dänemark am Ziel seiner Träume angekommen sei, hat Kusmagk eine klare Antwort parat: "Immer wieder werde ich in letzter Zeit gefragt, ob ich nun endlich angekommen bin. Für diesen Moment ja, aber ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Reise. Die Seele weiß immer, was sie braucht und wird sich bemerkbar machen, um den Geist zu überzeugen."

Die genauen Gründe für ihren Wegzug von Mallorca gab Janni Kusmagk, die in jüngeren Jahren professionelle Surferin war, in einem früheren Post ebenfalls auf Social Media preis "Ich bin auf Sylt geboren und habe einige Jahre in Irland gewohnt. Ich finde die Kälte zum Teil viel beruhigender und tiefgründiger als wenn es nur warm ist." Und dann legt die 34-Jährige nach, indem sie schreibt: "Auf Mallorca gab es diesen Winter kaum Regen, der Fluss, in dem wir so gerne gespielt haben, fließt nicht und ist so dreckig…"

Bereits vor ihrem Umzug nach Mallorca vor anderthalb Jahren hatten sich die Kusmagks für Dänemark interessiert. Im Dezember 2021 zog der 49-jährige Schauspieler Peer dann aber mit seiner Frau und den drei Kleinkindern auf die Insel, um hier als Radiomoderator bei Mallorca E1NS zu arbeiten – doch nach nur kurzer Zeit entpuppte sich der Job als Reinfall, da der Sender rasch wieder dicht machte. Die Familie zog mehrmals auf der Insel um, hatte immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Zunächst wohnten die Kusmagks in einer Finca, wo sie mit Stromausfällen, Schimmel und Kälte zu tun hatten, später in einem modernen Haus in Artà.