In der MK Arena in der "Bierstraße" an der Playa de Palma auf Mallorca geht es an diesem Donnerstagabend rund: Denn in dem Tanzschuppen treten Peter Klein und Yvonne Woelke zum ersten Mal gemeinsam auf. In dem Lokal, in dem Peter Klein ehedem allein auf der Insel gesungen hatte, tritt er dieses Mal im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Trash but Famous" auf. Los geht es um 22 Uhr und der Eintritt ist dabei frei…

Bei "Trash but Famous" treten unter anderem der Schauspieler Zachi Noy, die Mallorca-Auswanderer Deniz Gülpen und Sascha Winkels auf, Matthias Magiapane, Daniel Kellerkind und Luco Valentino. An den Turntables stehen unter anderem der ehemalige Sky-Kommentator Jörg Dahlmann, DJ Marcus Aurelius und DJ FBN. Bei dem Sänger und Entertainer handelt es sich um den Noch-Ehemann von Iris Klein, die wiederum als die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser bekannt ist. Peter und Iris Klein lebten jahrelang in Ludwigshafen und zogen 2019 nach Mallorca, wo bereits ihre (Stief-)-Tochter Daniela Katzenberger wohnte. 2023 erfolgte die Trennung. Peter Klein ist Maler und Lackierer und wurde einem größeren Publikum durch die Teilnahme an der Reality-TV-Sendung "Natürlich Blond" mit Stieftochter Daniela Katzenberger bekannt. Die Beziehung zu der Schauspielerin Yvonne Woelke, mit der er zusammen in Reality-Shows aufgetreten ist, hat Peter Klein die Beziehung offiziell noch nicht bestätigt. In einem Interview mit "Der Westen" sagten die beiden Reality-TV-Teilnehmer: "Wir sind weiterhin gut befreundet, wie die ganze Zeit auch."