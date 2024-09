Sie ist wie ein kleiner Sonnenschein und lässt sich ihr Strahlen trotz so manchen Rückschlägen in ihrem 35-jährigen Leben nicht nehmen, wobei ihr derzeit auch Mallorca hilft. Und vielleicht tragen auch ihre brasilianischen Gene dazu bei, dass die Popsängerin Gabriella De Almeide Rinne, die oftmals auch nur "Gabby" genannt wird, mit ihrer positiven Einstellung immer wieder über sich selbst hinauswachsen konnte. Mit dreieinhalb Jahren ist sie als Tochter einer Brasilianerin und eines Deutschen von Südamerika nach Berlin gekommen und hatte danach keine leichte Zeit.

"Ich eckte viel an und bin aufgefallen. Man hat mich für Jahre ins Kinderheim gesteckt. Mit 13 Jahren kam ich da wieder raus, und habe sodann mit der Musik angefangen", sagt die Künstlerin direkt und schonungslos gegenüber MM. "Die Musik hat mir immer schon geholfen, aus dem Mist herauszukommen, egal wie übel es war", fährt sie fort. Sogar ihre südamerikanische Mutter, die Samba-Tänzerin war, legte ihr in jungen Jahren so manchen Stein in den Weg, indem sie sagte: "Du bist wie eine deutsche Kartoffel und wirst niemals Samba tanzen können."

Die Sängerin mit brasilianischen Wurzeln bei einem Auftritt beim Fashion Event Palma im Jahr 2023. (Foto: privat)

Doch die Mama von "Gabby" schien sich zu irren, denn aus ihre Tochter wurde eine Musikerin, die so manche beeindruckende, choreographische Tanzeinlage bei ihren Songs hingelegt hat. Dabei behauptete sich De Almeida Rinne zunächst in der Popmusik, nun will sie den Partyschlager für sich erobern.

Eine Kostprobe davon ist ihr neuer Song "Boris Becker". Dafür nahm sie einen Tennisschläger in die Hand und tanzte auf einem Tennis-Court in Palmas noblen Vorort Son Vida. Das Ergebnis in Form eines Kurzvideos ist auf ihrem Instagram-Account zu sehen. Gegenüber MM erzählt die Musikerin: "Ich selbst bin damit groß geworden, als Boris Becker in den Medien war, für viele ist er ein Idol. Leider habe ich ihn persönlich nicht getroffen, doch habe ich seine Tochter, das Model Anna Ermakova, bei der Sendung ,Let’s Dance’ kennengelernt." Ein weiterer aktueller Song der deutsch-brasilianischen Popsängerin namens "Catfish" handelt von enttäuschenden, falschen Liebesversprechen auf modernen Dating-Portalen. "Ich bin eigentlich ein happy Single, und möchte es nach negativen Erfahrungen in der Online-Welt auch weiterhin bleiben. Es ist schrecklich, niemand in diesen Dating-Apps spielt mit offenen Karten, es gibt so viele Fake-Profile", so die quirlige Frohnatur zu MM.

"Gabby" De Almeida Rinne war ab 2008 Teil der Girlgroup Queensberry, die bis 2013 aktiv war. (Foto: privat).

Ihren Durchbruch hatte "Gabby" De Almeida Rinne im Jahr 2008 mit ihrer damaligen Girl-group Queensberry, die im Rahmen der Sendung Popstars als Quartett zusammengestellt wurde. Nach der Auflösung der Band im Jahr 2013 versuchte sie sich als Solokünstlerin. Dabei sammelte De Almeida Rinne erste Erfahrungen mit Mallorca und trat unter anderem 2014 eine Saison im Megapark an der Playa de Palma auf. „Es war nicht ganz so leicht, die Show musste neu aufgebaut werden und ich musste mich vor dem Publikum als Künstlerin, die es ernst meint, behaupten”, erinnert sich "Gabby" zurück.

2014 hatte die Künstlerin auch Auftritte im Reality-TV, darunter in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", wo sie den siebten Platz belegte. Zudem zog sie sich für ein Shooting der deutschen Ausgabe des Playboys aus, in dem sie spärlich bekleidet als selbstbewusste Traumfrau posierte. In den darauffolgenden Jahren wurde es etwas ruhiger um die Sängerin, wie sie selbst sagt: "Ich habe mir eine kleine Auszeit genommen, um private Dinge zu klären." Dazu gehörte unter anderem die Beziehung zu ihrer Tochter, die sie bereits mit 15 Jahren bekam, und die nicht immer ganz leicht war. Auch von Schicksalsschlägen in ihrem nahen familiären Umfeld ließ sie sich nicht untekriegen. "Ich bin durch die letzten Ereignisse etwas mit der Kirche zusammengewachsen. Mein Glaube hat mir geholfen, das alles zu bewältigen."

In ihrem noch jungen Leben, in dem es bereits so manches Auf und Ab gab, soll es nun mit der Karriere von Gabriella De Almeide Rinne steil nach oben gehen, wie sich die Sängerin vorgenommen hat. Dabei soll auch Mallorca, wo sie zuletzt über lange Wochen zu Besuch war eine große Rolle spielen. "Mich hat meine Vergangenheit eingeholt, doch nun möchte ich mich komplett auf meine Musik konzentrieren. Daher bin ich weg von Berlin gereist, um alles hinter mich zu lassen. Hier auf Mallorca will ich mich wieder nach vorne ausrichten."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WIRD WILD (@wirdwild.music)

Ihre Songs, die sie beim Label Wird Wild produziert, handeln von dem typischen leichten Mallorca-Feeling. "Es geht nicht nur um Party, sondern um dieses Gefühl, mit dem Kopf ins kalte Wasser zu springen, wobei man sich grenzenlos fühlt und keine Angst hat, sich zu blamieren." Selbst ein Umzug nach Mallorca wäre für sie denkbar. "Im Gegensatz zu meiner Heimatstadt Berlin fühle ich mich hier sehr frei. Es ist fast wie mit dem Gleitschirm durch die Luft zu fliegen." Tatsächlich habe sie auf der Insel bereits Paragliding ausprobiert, so "Gabby" De Almeida Rinne. "Diese Empfindung, in den Wolken über dem Meer zu schweben, das ist unglaublich!"