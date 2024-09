Auf Mallorca heißt es derzeit wieder "Klappe und Action", denn die Insel verwandelt sich in eine lebendige Fernsehkulisse. Mehrere Produktionsfirmen sind derzeit mit Kameras, Mikrofonen, Toningenieur und Maskenbildner im Einsatz. Einer der Drehorte ist eine Villa in Palma, wo der Spray-Art-Künstler Dennis Klapschus für ein bisher geheimes Format begleitet wurde, das vom Streamingdienst Joyn produziert wird. Das Streaming-Portal Joyn ist auf den Künstler durch die MM-Titelstory (Nr. 34/ 15. - 21. August 2024) aufmerksam geworden, auf der er auf einer von ihm dekorierten Frauscher 1414 Demon zu sehen ist.

Der 39-Jährige, alias Deklart, durfte gegenüber dem Mallorca Magazin nur wenige Details preisgeben: "In der Sendung geht es um Deutsche, die auf Mallorca ein Geschäft betreiben." Besonders hervorgehoben werden dabei auch seine eigenen Projekte auf der Insel: "Der Sender begleitet mich drei Tage lang und dokumentiert meine anstehenden Vorhaben. Dazu zählen meine Ausstellung, ein möglicher Bar-Launch, ein Pop-up-Store in Port Adriano sowie meine Teilnahme am MM-Golfturnier", erklärte Klapschus. "Die Kamera ist dabei immer an meiner Seite."

In dem Format geht es um die Projekte des Künstlers auf der Insel. (Foto: @uepress)

Auf exklusiven Bildern, die MM vorliegen, zeigt sich der Shooting-Star der deutschen Kunstszene in seiner typisch auffälligen, luxuriösen Kleidung. In einem leuchtend gelben Pullover von Louis Vuitton und mit einer markanten, blauen Rolex Oyster Perpetual am Handgelenk präsentiert sich Klapschus gewohnt stilsicher. Am Ende des langen Drehtags sagte der Künstler, mit einem Glas Sekt in der Hand: "Ich bin etwas müde, freue mich aber schon sehr auf das Endergebnis."

Selbst die Rolex Oyster Perpetual des Künstlers hat ein grell-buntes Ziffernblatt. Luxusuhren finden sich neben Comic-Figuren oftmals auf den Bildern von Dennis Klapschus wieder. (Foto: @uepress)

Seine Rolex mit dem farbenfrohen Ziffernblatt spiegelt das Markenzeichen des Künstlers wider: Luxus und bunte Comic-Figuren sind zentrale Elemente in seinen Werken. Zu seinen prominenten Fans zählen unter anderem Carmen Geiss, Werbeikone Verona Pooth und Lilly Becker. In diesem Sommer schauten sogar MMA-Legende Conor McGregor und der Zara-Gründer Amancio Ortega in Klapschus’ Deklart-Pop-up-Store im Nobel-Hafen Port Adriano vorbei, um seine Kunstwerke zu erwerben. Auch für Pop-Titan Dieter Bohlen gestaltete er kürzlich individuell designte Tour-Jacken.

Was seine Zukunftspläne betrifft, verriet Klapschus: "Im November und Dezember geht es für mich nach Miami Beach zur 'Art Basel', der größten Kunstmesse der Welt. Dort werde ich ebenfalls meine Werke ausstellen. Im kommenden Jahr plane ich, von April bis Oktober eine coole Bar und eine Ausstellung in Port Adriano zu eröffnen."

Auch First Dates Hotel wird gedreht

Neben Klapschus' Projekten laufen auf der Insel auch andere TV-Produktionen. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel der beliebten Show "First Dates Hotel" haben im Landhotel Posada d’es Moli bereits begonnen. Laut der Produktionsfirma können sich die Zuschauer auf neue Folgen freuen, die ab Anfang 2025 ausgestrahlt werden.

Das Landhotel Posada d'es Moli besticht mit Charme und Liebe zum Detail. Hier werden die neuen Folgen für "First Dates" abgedreht. (Foto: IT)

Das romantische, rustikale Hotel in Es Pillari, nur 15 Minuten von Palma entfernt, bietet Singles die perfekte Kulisse für ihre ersten Dates. Mit seinen 22 Zimmern, einer weitläufigen Gartenanlage von 50.000 Quadratmetern, einem Pool und einem gehobenen Restaurant ist es der ideale Ort, um sich näher kennenzulernen.