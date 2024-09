Sie ist Model, dreifache Mutter, Ehefrau eines Top-Real-Mallorca-Kickers und in ihrer Brust schlagen gleich zwei Herzen: Die Spanierin Cristina Palavra wurde in Gelsenkirchen geboren und hat bis zum vierzehnten Lebensjahr in Deutschland gelebt, bevor sie wieder in ihre südeuropäische Heimat zurückkam. Sympathien hegt sie, wie sie sagt, gleichermaßen für beide Länder und kennt aus eigener Erfahrung bestens deren Vor- und Nachteile.

„Meine Großmutter wanderte als junge Frau nach Deutschland aus. Sie hatte insgesamt neun Kinder und war auf der Suche nach Arbeit, denn in Spanien war die wirtschaftliche Lage zu der Zeit nicht gut”, so die Spielerfrau gegenüber MM. Cristina Palavra, deren Mutter spanischer, der Vater jedoch kroatischer Abstammung ist, wuchs somit in dritter Generation in der Bundesrepublik auf. „Meine Kindheit war großartig, ich habe sie sehr genossen”, erinnert sich die 35-Jährige zurück.

Ein Traum in Weiß: Im Juni 2024 gab das Model dem Kicker Daniel "Dani" José Rodríguez in La Seu das Ja-Wort.

Wenn die rassige Schönheit aus ihrer deutschen Vergangenheit zu erzählen beginnt, hat es den Anschein, als würde sie emotional aufblühen. Zwar fällt es ihr leichter, die Konversation in ihrer Muttersprache Spanisch zu führen, doch streut sie zwischendurch auch deutsche Wortfetzen ein. „Meine Eltern wohnen immer noch in Gelsenkirchen. Daher fliege ich zweimal im Jahr nach Deutschland um sie und meine Cousins zu besuchen”, erklärt die Influencerin (@cristi_palavra14).

In diesem Jahr heiratete die Spanierin am 29. Juni ihre große Liebe, den Fußballer Dani Rodríguez, der Kapitän des RCD Mallorca ist. Auch einige andere „Rote Teufel”, befreundete Teamkollegen von Rodríguez, wie Stürmer Vedat Muriqi, der Uruguayer Giovanni González und der slowakische Abwehrspieler Martin Valjen, waren zu der prachtvollen Zeremonie in der Kathedrale von Palma geladen, wo das Brautpaar in einem Rolls-Royce vorfuhr. Als Überraschungs-Highlight vollführte Cristina Palavra bei der privaten Hochzeitsfeier einen Flamenco-Tanz für ihren Fußballer-Gatten.

Zusammen hat das junge Paar drei Kinder – zwei Jungen im Alter von zwölf und sechs Jahren, sowie ein vierjähriges Mädchen. Bei den Reisen in den Ruhrpott ist stets der gesamte Nachwuchs dabei. „Vor allem die öffentlichen Spielplätze dort mit ihren Schaukeln, Wippen und Rutschen sind großartig. Das sind alles Einrichtungen und Spielgeräte, die ich bei uns auf der Insel vermisse”, so die Spanierin. Auch Dani Rodríguez schwärmt in höchsten Tönen von Deutschland , wie Palavra versichert. Nicht nur das für das Land typische Bier habe es dem Kicker angetan. Auch andere Aspekte seien dem Paar sehr positiv aufgefallen.

Die spanische Spielerfrau made in Germany will wieder ihre Model-Karriere ankurbeln.

„Wir sind von der deutschen Kultur begeistert, es ist dort so sauber und ordentlich”, so das Mannequin. „Wir selbst haben drei Vierbeiner und haben gesehen, dass es in Deutschland Gratis-Hundekot-Beutel an öffentlichen Plätzen gibt. So etwas bräuchten wir auch auf Mallorca”, fasst die Blondine zusammen. „Das Pfandflaschen-System ist ebenfalls grandios. Meine Mutter bewahrt ihre benutzten Mineralwasser-Flaschen auf und erhält auf diese Weise stets 20 Euro zurück”, sagt die Ibererin.

Ihre Model-Karriere startete Palavra übrigens 2006 durch eine Teilnahme bei der damaligen Reality-TV-Show „supermodelo”, dem spanischen Pendant zu „Germany’s Next Topmodel” von Heidi Klum. Auch bei dem Schönheitswettbewerb Miss Illes Balears belegte sie 2007 einen der vorderen Plätze, was ihr viele Türen in der Mode- und Werbewelt öffnete. Auf deutschen Kanälen war sie ebenfalls zu sehen, da sie in einem Video von Popsänger Mark Medlock auftrat.

„Ich habe anfangs meine Karriere zugunsten von Dani und der Erziehung der Kinder etwas hinten angestellt und möchte sie nun vorantreiben”, so die südeuropäische Frohnatur. „Wann immer ich es nur kann, unterstütze ich im Stadion meinen Mann und versuche ihm positive Energie bei den Matches zu schicken. Das kommt auch bei den Fußball-Fans gut an. Oftmals bekommen wir zu hören, was für eine Bilderbuchfamilie wir sind.”

Derzeit pendelt Palavra oftmals zwischen der Insel und Madrid hin und her, um an ihrem neuesten Projekt zu feilen. „Ich habe erst vor kurzem ein dreijähriges Mode-Design-Studium abgeschlossen und möchte nun mein eigenes Handtaschen-Label launchen”, so die Unternehmerin. Parallel dazu nimmt das Model an Shootings teil und feilt an seiner Sedcard. Um sich in Form zu halten, gehört für Palavra viel Sport und eine Diät dazu – was man ihrer Figur definitiv auch ansieht.