Nach schmerzhaften Wochen und Monaten nach ihrem Ehe-Aus genießt Schauspielerin Mimi Fiedler leichtere Tage auf Mallorca. Die Leinwanddarstellerin, die als Miranda Čondić-Kadmenović in Jugoslawien geboren wurde und im Alter von zwei Jahren nach Deutschland kam, war seit 2017 mit dem TV-Produzenten und Sportfunktionär Otto Steiner zusammen, den sie 2019 heiratete.

Ende 2023 trennte sich Fiedler von ihrem 61-jährigen Ehemann und schrieb dazu in einem emotionalen Post auf Instagram: "Ich habe mich von Otto getrennt und bin am 11.11. aus unserem Zuhause ausgezogen. Es war eine Entwicklung, der viele schmerzhafte Monate und endlos erscheinende schlaflose Nächte vorausgegangen sind – aber am Ende war genau dieser Prozess gut so. Ich konnte und habe in ihm alles verstanden."

Fiedler will die schwere Zeit hinter sich lassen, und in den abgeschiedenen Bergen von Mallorca ein neues Leben wagen. Gegenüber dem Sender RTL sprach der TV-Star offen über seinen neuen Lebensabschnitt: "Ich glaube, jeder Mensch, der eine Trennung hinter sich hat, weiß, es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Nichts zu essen und zu viel zu essen. Ich habe einfach nichts essen können". Darüber hinaus gestand die gebürtige Kroatin, die bekennende trockene Alkoholikerin ist: "Stabil bin ich erst seit vier Wochen vielleicht. Sodass ich morgens aufstehe und sage: Okay, der Tag könnte jetzt auch mal mit nicht 80 Mal weinen sein. Für mich ist Stabilität nicht rückfällig zu werden, nicht an Alkohol zu denken."

Wie die Bild-Zeitung sucht Fiedler abseits ihres früheren "High-Society"-Lebens in München und fern vom Rampenlicht Ruhe und Abgeschiedenheit in einem Steinhaus in den Bergen in der Nähe von Andratx. Über die Trennung von Steiner spricht die Schauspielerin kaum und sagte in einem Interview lediglich: "Ich habe ihn verlassen. Und ich würde, genauso wie ich ihn jederzeit heiraten würde, immer und immer wieder, weil es so schön war – genauso würde ich immer wieder gehen."

Nach dem Ehe-Aus soll Fiedler angeblich auch finanziell an ihre Grenzen gekommen sein. Doch ihre engsten Freundinnen unterstützten sie seelisch und finanziell. Selbst die Einrichtung in ihrer Miet-Finca auf der Balearen-Insel habe sie mit wenig Geld zusammengestellt. Die Einrichtung kaufte sie günstig auf Flohmärkten und in Second-Hand-Shops.

Auf Instagram schrieb sie: "Ich gucke nun aufs Geld. In meiner Ehe musste ich das nicht tun". Ein Wermutstropfen für die Schauspielerin und “Ex-Tatort-Ermittlerin” ist, dass sie am 7. Oktober bei "Promi Big Brother" in den TV-Container einzieht. Ein Sieg in der Sendung könnte ihr einen Geldregen bescheren, da das Preisgeld mit 100.000 Euro ausgeschrieben ist.