An der Playa de Palma macht ein neuartiger Cocktail unter den trinkfreudigen Besuchern Furore. Wie das Fachportal "Helmut bester Mann" berichtet, handelt es sich um eine Mixtur aus Mojito und Jägermeister-Kräuterlikör, kurz Mojito-Jäger genannt. Unter anderem wird das Gebräu den Angaben zufolge in der Kultbar Bamboleo an der Schinkenstraße kredenzt.

Das Portal bezeichnet den Mojito-Jäger als"geil" und zugleich würdigen Konkurrenz-Trank des in den vergangenen Jahren äußerst populär gewordenen orangefarbenen Aperol-Spritz, der in einigen Insellokalen für fast zehn Euro verkauft wird. Ähnliche Nachrichten So scheu, so gefährdet! Herrenlose Ballermann-Hündin rührt die Herzen von Anwohnern und Touristen Mehr ähnliche Nachrichten Auch im Herbst zieht der sogenannte Ballermann weiterhin Tausende vor allem deutsche Urlauber an. Angesichts der bevorstehenden Herbstferien in etlichen Bundesländern dürften es bald noch mehr werden. Die weiterhin warmen Temperaturen bescheren den dortigen Gewerbetreibenden ein nach wie vor gutes Geschäft. Die Urlauber zieht es bekanntlich in Kult-Orte wie den Bierkönig oder den Megapark, auch andere Gaststätten wie das in der Bierstraße befindliche Et Dömsche von Carlos Lucio oder das Deutsche Eck der rheinischen Kult-Frohnatur Michael Bohrmann werden oft und gerne aufgesucht.