Mallorca zieht nicht nur Touristen an, sondern hat sich auch als Heimat zahlreicher deutscher Prominenter etabliert. Ob in der lebendigen Hauptstadt Palma oder in den idyllischen Küstendörfern – die Insel bietet eine Mischung aus Privatsphäre, Natur und Luxus. Hier ein Blick auf einige bekannte Gesichter, die Mallorca zu ihrem Zuhause gemacht haben.

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp, der charismatische Ex-Trainer des BVB und des FC Liverpool, hat sich in Santa Ponça niedergelassen, einer exklusiven Wohngegend im Südwesten der Insel. Bekannt für seinen intensiven Coaching-Stil, schätzt Klopp hier die Möglichkeit, abseits des Rampenlichts zu entspannen. In Santa Ponça genießt er die Nähe zum Meer und die ruhige, gehobene Atmosphäre. Die Region ist bei deutschen Prominenten beliebt und bietet ihm die nötige Privatsphäre, um nach stressigen Spielsaisons zu regenerieren, unter anderem auf dem Pádel-Feld.

Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger, einst einer der erfolgreichsten Fußballer Deutschlands, hat mit seiner Frau Ana Ivanović ein Zuhause in der Nähe der Inselhauptstadt Palma gefunden. Das Paar lebt in einer luxuriösen Villa und schätzt besonders die kulturelle Vielfalt und das pulsierende Leben der Stadt. Schweinsteiger genießt es, in Palma die Balance zwischen Entspannung und Aktivität zu finden, wobei die Nähe zu den internationalen Flughäfen ein weiterer Vorteil für seine Reisen als TV-Experte ist.

Til Schweiger

Til Schweiger, der bekannte Schauspieler und Regisseur, hat sich im beschaulichen Dorf Establiments, nahe Palma, niedergelassen. Die Region ist bekannt für ihre Ruhe und die traditionellen Fincas, fernab der Touristenströme. Schweiger liebt die Abgeschiedenheit und das rustikale Leben, das ihm erlaubt, kreativ zu sein und sich gleichzeitig vom hektischen Filmgeschäft zurückzuziehen. Zudem engagiert er sich häufig in sozialen Projekten auf der Insel, was seine Verbundenheit zu Mallorca unterstreicht. Er ist auch im Hotel- und Gastro-Buisness auf Mallorca aktiv.

Til Schweiger (l.) in seinem Barefoot-Hotel in Portocolom.

Corinna Schumacher

Corinna Schumacher, die Ehefrau des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, lebt im luxuriösen Port d'Andratx, einem der exklusivsten Orte auf Mallorca. Seit dem tragischen Unfall ihres Mannes 2013 kümmert sich Corinna intensiv um seine Pflege und hat Mallorca zu einem ihrer Rückzugsorte gemacht. Port d'Andratx bietet ihr die ideale Kombination aus Diskretion und Natur. Hier kann sie die Ruhe am Meer genießen, ohne auf den Komfort einer lebendigen Hafenstadt zu verzichten. Tochter Gina feierte vor wenigen Tagen in der Familienvilla ihre Hochzeit.

Christine Neubauer

Schauspielerin Christine Neubauer hat sich mit ihrem Lebensgefährten, dem chilenischen Fotografen José Campos, in Palma niedergelassen, wo sie das Stadtleben in vollen Zügen genießt. Die Hauptstadt Mallorcas bietet ihr eine perfekte Mischung aus kulturellen Angeboten und mediterranem Flair. Neubauer, die für ihre Rolle in vielen deutschen TV-Serien bekannt ist, nutzt die Insel auch als kreative Oase, um sich neuen Projekten zu widmen oder auf der Dachterrasse ihres Altstadt-Lofts zu malen. Ihre Begeisterung für die mallorquinische Kultur teilt sie häufig in Interviews, unter anderem mit MM.

Christine Neubauer in ihrer Liebligsstadt Palma. Foto: cze

Jana Azizi

Jana Azizi, TV-Moderatorin und Social-Media-Star, lebt ebenfalls in Palma und liebt die vielseitigen Möglichkeiten, die die Stadt bietet. Die Kombination aus historischem Charme und modernem Lifestyle passt perfekt zu ihrer aktiven und energiegeladenen Persönlichkeit. Neben ihrer Arbeit im Fernsehen und als Influencerin nutzt sie die Insel als Basis, um sportlichen Aktivitäten wie Yoga und Wandern nachzugehen. Palma ist für sie und ihren Mann, den Triathleten Johann Ackermann, sowohl beruflich als auch privat ein idealer Lebensmittelpunkt.

Dieter Bohlen

Dieter Bohlen, Musikproduzent und "Deutschland sucht den Superstar"-Juror, hat in Santa Ponça ein luxuriöses Anwesen. Hier lebt der Pop-Titan abseits der Öffentlichkeit und genießt das mediterrane Klima. Santa Ponça bietet ihm den perfekten Rückzugsort, um sich von seinen TV-Auftritten und Musikprojekten zu erholen. Der Blick auf das Meer und die ruhige Umgebung helfen ihm dabei, neue Energie zu tanken, bevor er sich wieder dem Showbusiness widmet. Unlängst öffnete sich Bohlen in einem exklusiven MM-Interview.

Uwe Ochsenknecht

Schauspieler Uwe Ochsenknecht lebt in Santanyí, einem charmanten Dorf im Südosten der Insel, das bekannt ist für seine Kunstszene und seinen traditionellen Charakter. Ochseknechte ist dort Co-Betreiber einer Musik-Kneipe. Hier findet Ochsenknecht die nötige Ruhe und Inspiration für seine Arbeit, weit entfernt vom Trubel der Großstadt. Die malerischen Gassen und die entspannte Atmosphäre machen Santanyí zu einem beliebten Rückzugsort für Künstler und Kreative – ein perfekter Ort für den Schauspieler, um sich vom stressigen Alltag zu erholen.

Joachim Llambi

Joachim Llambi, der strenge Juror von "Let’s Dance", hat sich ebenfalls in Palma niedergelassen. Er liebt das kosmopolitische Flair der Stadt, die ihm sowohl beruflich als auch privat eine abwechslungsreiche Umgebung bietet. Die Nähe zum Flughafen ermöglicht ihm, problemlos zwischen seinen vielen Projekten zu pendeln. Palma bietet ihm zudem die perfekte Balance zwischen dem aufregenden Stadtleben und den ruhigen Stränden der Insel, die er in seiner Freizeit gern besucht.

Daniel Brühl

Daniel Brühl, der international bekannte Schauspieler, hat in Sóller, einer der malerischsten Regionen Mallorcas, ein Zuhause gefunden, wie er dem MM verriet. Umgeben von den Tramuntana-Bergen und den idyllischen Orangenhainen genießt Brühl die Ruhe und Abgeschiedenheit der Region. Sóller bietet ihm die perfekte Umgebung, um sich auf seine anspruchsvollen Rollen vorzubereiten und gleichzeitig eine entspannte Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Daniel Brühl beim Evolution Mallorca International Film Festival.

Christian & Collien Ulmen

Das Schauspieler- und Moderatorenpaar Christian und Collien Ulmen lebt ebenfalls in Palma. Beide sind für ihren humorvollen und entspannten Lebensstil bekannt, was perfekt zu der entspannten Atmosphäre Mallorcas passt, ab und an sieht man die beiden in der Innenstadt.

Birgit Schrowange

Die beliebte Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange hat sich nach ihrem Karriereende in Santa Ponça niedergelassen. Mallorca bietet ihr nach den vielen Jahren im Fernsehen die perfekte Mischung aus Erholung und neuen Abenteuern. MM sagte die TV-Frau, die sich auf der Insel hingebungsvoll für die Stiftung "Herztat" engagiert: "Ich bin dankbar und voller Demut für meinen Traum auf der Insel!"